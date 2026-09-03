Πώς μια ώρα λιγότερου ύπνου μπορεί να επηρεάσει το βάρος σου;

Όταν μιλάμε για ανεπιθύμητη αύξηση βάρους, συνήθως σκεφτόμαστε τη διατροφή και την άσκηση. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και ο ύπνος.

«Η διατροφή και η άσκηση είναι σημαντικές, αλλά ο ύπνος αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα για τη διαχείριση του βάρους», εξηγεί ειδικός στον ύπνο και τον μεταβολισμό. Μάλιστα, νέα μελέτη διάρκειας 6 εβδομάδων, που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine, έδειξε ότι η απώλεια περίπου μίας ώρας ύπνου κάθε βράδυ μπορεί να οδηγήσει σε μικρή αύξηση του σωματικού βάρους.

Τα νέα ευρήματα έρχονται να ενισχύσουν την άποψη ότι ο ύπνος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας για τη διατήρηση ή την απώλεια βάρους.

Τι συμβαίνει όταν χάνουμε περίπου μία ώρα ύπνου;

Ερευνητές του Columbia University μελέτησαν 95 ενήλικες που κοιμούνταν τουλάχιστον 7 ώρες κάθε βράδυ. Για 6 εβδομάδες, οι συμμετέχοντες πήγαιναν για ύπνο 90 λεπτά αργότερα, χωρίς να αλλάζουν την ώρα που ξυπνούσαν. Έτσι έχαναν περίπου 80 λεπτά ύπνου κάθε βράδυ.

Στο τέλος της μελέτης, είχαν πάρει κατά μέσο όρο περίπου μισό κιλό και παρουσίασαν μικρή αύξηση στην περίμετρο της μέσης. Παράλληλα, περνούσαν περίπου 17 λεπτά περισσότερα την ημέρα χωρίς σωματική δραστηριότητα. Το εύρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη έλλειψη ύπνου είναι παρόμοια με αυτή που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά τους.

Πώς η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους;

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει τις ορμόνες που ελέγχουν την πείνα και την όρεξη, την γκρελίνη και τη λεπτίνη.

Όταν δεν κοιμάσαι αρκετά, μπορεί να αισθάνεσαι περισσότερη πείνα και σύμφωνα με τους ειδικούς, να παίρνεις πιο εύκολα βάρος, τουλάχιστον στην αρχή. Παράλληλα, η έλλειψη ύπνου φαίνεται να αυξάνει και τον χρόνο που περνάς χωρίς σωματική δραστηριότητα.

Ο ύπνος και το βάρος μπορεί επίσης να δημιουργήσουν έναν φαύλο κύκλο. Το αυξημένο βάρος αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υπνική άπνοια, μια κατάσταση κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όσο αυξάνεται το βάρος σου, η υπνική άπνοια μπορεί να γίνεται πιο έντονη και να επηρεάζει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του ύπνου σου.

Πηγή: ladylike.gr