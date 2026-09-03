4 απλές φράσεις για να σου απαντούν πιο εύκολα με “ναι”

Πολλοί πιστεύουν ότι όταν επιθυμούν μια καταφατική απάντηση πρέπει οπωσδήποτε να πείσουν τον/τη συνομιλητή/ρα, να βρουν το τέλειο επιχείρημα, να χρησιμοποιήσουν τα σωστά λόγια ή απλώς να διατυπώσουν το αίτημά τους με τον κατάλληλο τρόπο.

Ωστόσο, δεκαετίες ερευνών δείχνουν κάτι που μοιάζει αντιφατικό: ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αποσπάσεις ένα «ναι» είναι να δώσεις στον άλλον τη δυνατότητα να πει «όχι».

Μελέτες έχουν δείξει ότι, σε διαφορετικά περιβάλλοντα (από το μάρκετινγκ και τις διαπραγματεύσεις μέχρι τις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις) μια απλή φράση όπως «φυσικά, είσαι ελεύθερη/ος να δεχτείς ή να αρνηθείς» μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να γίνει αποδεκτό ένα αίτημα.

Ο λόγος είναι η ανάγκη για αυτονομία. Όταν νιώθεις πίεση, αντιδράς. Όταν έχεις επιλογή, είσαι πιο πρόθυμη/ος να συνεργαστείς και να πεις «ναι». Παρακάτω σου παρουσιάζουμε 4 απλές φράσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην καθημερινότητά σου.

Το κλειδί σε όλες είναι να τις εννοείς και να αφήσεις πίσω σου την προσδοκία της θετικής απάντησης. Οι φράσεις αυτές λειτουργούν απελευθερωτικά από κάθε είδους πίεση και έτσι θα ξέρεις ότι αν τελικά ακούσεις το «ναι» ο/η απέναντί σου θα το εννοεί. Κι αυτό είναι το ωραιότερο «ναι» που μπορείς να ακούσεις.

4 εύκολες φράσεις για να σου απαντούν πιο εύκολα με «ναι»

1. «Είσαι ελεύθερη/ος να πεις όχι».

Όταν λες ξεκάθαρα στο άλλο άτομο ότι δεν είναι υποχρεωμένο να συμφωνήσει, μειώνεις αμέσως την άμυνά του. Νιώθει λιγότερη πίεση και η απόφαση μετατρέπεται από μια υποχρεωτική συμμόρφωση σε μια επιλογή που κάνει το ίδιο. Πότε να το χρησιμοποιήσεις:

Στη δουλειά: Όταν ζητάς χρόνο, βοήθεια ή συμμετοχή.

Στο σπίτι: Όταν ζητάς στήριξη, ανοίγεις ένα ευαίσθητο θέμα ή προτείνεις κάτι.

Παράδειγμα: «Θα μπορούσες να το δεις σήμερα; Είσαι ελεύθερος να πεις όχι».

2. «Μην αισθανθείς ότι είσαι υποχρεωμένη/ος».

Η φράση αυτή μειώνει την κοινωνική πίεση, η οποία συχνά οδηγεί σε δυσαρέσκεια και αποφυγή. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι αντιδρούν όταν αισθάνονται πως αναμένεται από αυτούς να κάνουν κάτι ή πως πιέζονται να το κάνουν. Ακόμη και οι πιο συνεργάσιμοι άνθρωποι μπορεί να αντισταθούν όταν ένα αίτημα μοιάζει με υποχρέωση. Πότε να το χρησιμοποιείς:

Στη δουλειά: Όταν ζητάς μια χάρη ή βοήθεια πέρα από τα τυπικά καθήκοντα.

Στο σπίτι: Όταν ζητάς στήριξη ή εκφράζεις συναισθηματικές ανάγκες ή όταν το αίτημά σου μπορεί να δυσκολέψει τον άλλον.

Παράδειγμα: «Θα χρειαζόμουν τη στήριξή σου αυτό το σαββατοκύριακο, αλλά μην αισθανθείς υποχρεωμένη/ος».

3. «Χωρίς πίεση».

Η φράση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μια απόφαση χρειάζεται χρόνο. Όταν κάποιος άνθρωπος νιώθει ότι πιέζεται να συμφωνήσει, είναι πιο πιθανό να πάρει βιαστικές αποφάσεις και να τις μετανιώσει αργότερα. Η απουσία πίεσης, αντίθετα, οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το αποτέλεσμα. Πότε να το χρησιμοποιείς:

Στη δουλειά: Ευέλικτες προθεσμίες, σημαντικές αποφάσεις και ευαίσθητες συζητήσεις.

Στο σπίτι: Θέματα σχέσης, αποφάσεις για τα παιδιά και σημαντικές προσωπικές ή οικονομικές επιλογές.

Παράδειγμα: «Πάρε τον χρόνο σου να το σκεφτείς, χωρίς πίεση».

4. «Δεν χρειάζεται να απαντήσεις».

Η φράση αυτή μειώνει την πίεση που δημιουργεί η προσδοκία μιας απάντησης. Ακόμη και ένα απλό μήνυμα μπορεί να προκαλέσει άγχος όταν κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει να ανταποκριθεί. Όταν αυτή η υποχρέωση απομακρύνεται, η επικοινωνία γίνεται πιο φυσική και συνήθως το άλλο άτομο επιστρέφει με θετική στάση. Πότε να το χρησιμοποιείς:

Στη δουλειά: Όταν μοιράζεσαι πληροφορίες ή ιδέες χωρίς να περιμένεις απάντηση.

Στο σπίτι: Όταν δείχνεις ενδιαφέρον, μοιράζεσαι μια σκέψη ή θέλεις να δώσεις χώρο στον άλλον.

Παράδειγμα: «Ήθελα απλώς να στο στείλω. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις».

Πηγή: ladylike.gr