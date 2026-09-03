Κ. Γκιουλέκας: Η Βόρεια Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε μεγαλύτερες αγορές πέρα από την εγχώρια

Για φυσική πύλη προς τα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη έκανε λόγο ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον υπεύθυνο Επικοινωνίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Γιώργο Αλοίμονο, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Studio στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτή είναι η φυσική μας ενδοχώρα. Και με αυτήν την έννοια αποφασίσαμε να συγκεντρωθούμε όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της Βόρειας Ελλάδας από τον επιχειρηματικό τομέα, τον οικονομικό τομέα, τα επιμελητήρια, τους συνδέσμους, τα λιμάνια, τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά τα πανεπιστήμια και να συναντηθούμε με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των φορέων των γειτονικών βαλκανικών χωρών ώστε να χτίσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας, να υπάρξει ανταλλαγή πρακτικών και απόψεων» κάτι που είναι πολύ εύκολο λόγω της γειτνίασης των χωρών ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξεκινήσαμε αυτές τις βαλκανικές περιοδείες εξωστρέφειας με μεγάλη αποδοχή από πλευράς των Βαλκάνιων».

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε και στην δυναμική του επιχειρείν στην Βόρεια Ελλάδα επισημαίνοντας ότι «έχουμε πολύ μεγάλες και εμβληματικές επιχειρήσεις, αλλά και μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Η Βόρεια Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε μεγαλύτερες αγορές πέρα από την εγχώρια αγορά, ενώ για να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στον τόπο τους αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να συνδέσουμε σιδηροδρομικά πολλές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας μεταξύ τους, όπως και τα λιμάνια. Να μπορούν οι πολίτες να ζούνε στις περιφερειακές πόλεις και να εργάζεται ίσως σε ένα μεγαλύτερο κέντρο χωρίς να μετακινείται με το αυτοκίνητό του». Προσέθεσε επίσης ότι τη μεγάλη σημασία της σύνδεση των λιμανιών σιδηροδρομικά μεταξύ τους, ενώ υπογράμμισε ότι μεγάλες εταιρείες επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη ως έδρα λειτουργίας τους διότι διαπιστώνουν «την ευρύτητα των αγορών γύρω από την Θεσσαλονίκη η οποία είναι πολύ μεγάλη». «Εμείς νιώθουμε γειτονιά τις χώρες των Βαλκανίων με την έννοια της εγγύτητας».

Ασκώντας έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να μιλήσει πριν από την επίσημη ομιλία τού πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ο κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι «οι θεσμοί είναι καλό να γίνονται σεβαστοί και να τηρούνται. Αυτό το οποίο έκανε ο κ. Τσίπρας δεν ήταν μόνο δείγμα ασέβειας σε κάτι που τηρείται θεσμικά επί δεκαετίες που δεν είχε παραβιαστεί αλλά είναι επικοινωνιακά τερτίπια, πώς επικοινωνιακά μπορούμε να κερδίσουμε πόντους κι όχι ουσιαστικά πώς μπορούμε να χτίσουμε αξιόπιστες σχέσεις». Προσέθεσε μάλιστα ότι πολύ πιο δύσκολα σήμερα πείθεται οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης από απλές υποσχέσεις, καθώς όπως είπε στην πολιτική χρειάζεται αξιοπιστία «κι αυτήν την αξιοπιστία τη χτίζεις με βάση τα πεπραγμένα και τα έργα σου».

Τέλος μιλώντας για την Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης προχωρά το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης εμπορευματικής σημασίας αλλά και επιβατικής καθώς «θα εξυπηρετεί εργαζόμενους από και προς την ΒΙΠΕ».