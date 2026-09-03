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Συνάντηση Δημήτρη Ασλανίδη με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη

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Με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, συναντήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, ο Δήμαρχος, Δημήτρης Ασλανίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και συνεργατικό κλίμα, με αντικείμενο ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται με τη διαχρονική σχέση συνεργασίας του Δήμου Παύλου Μελά με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Ο Δήμος Παύλου Μελά έχει μια μακρά και ιδιαίτερη σχέση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ζούμε εδώ και δεκαετίες μέσα και δίπλα στα στρατόπεδα και αυτή η συνύπαρξη αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας. Η δική μου αντίληψη είναι ξεκάθαρα συνεργατική. Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση είναι διαφορετικές βαθμίδες της ίδιας Πολιτείας και οφείλουν να έχουν ανοιχτή και σταθερή επικοινωνία, όχι μόνο όταν προκύπτει ένα πρόβλημα», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτή και συστηματική επικοινωνία, με στόχο την προώθηση των ζητημάτων που συζητήθηκαν και την αναζήτηση λύσεων στη βάση της συνεργασίας και του αμοιβαίου οφέλους.

Δημήτρης Ασλανίδης Δήμος Παύλου Μελά

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