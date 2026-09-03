Φωτιά στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου Έβρου – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου Έβρου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Τέλος, από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.