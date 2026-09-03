Φωτιά στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου Έβρου – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
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THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου Έβρου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.
Τέλος, από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026