Γεραπετρίτης από τη Φλώρινα: Η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί διεθνές κείμενο που μας δεσμεύει στην πιστή τήρησή της

Κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας χαρακτήρισε την περιοχή της Φλώρινας ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος περιόδευσε στον ακριτικό νομό σήμερα Πέμπτη -3 Σεπτεμβρίου- και είχε συναντήσεις με τοπικούς φορείς.

Ερωτηθείς για τη συμφωνία των Πρεσπών επανέλαβε για μία ακόμη φορά, πως «πρόκειται για ένα διεθνές κείμενο που δεσμεύει την Ελλάδα ανεξαρτήτως ποια είναι η προσωπική ή παραταξιακή αντίληψη για τη συμφωνία. Εκ μέρους της ΝΔ έχει εκφραστεί εγκαίρως. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί μονομερώς, ούτε να αλλάξει με νόμο. Και οφείλουμε να σεβόμαστε τα συμφωνημένα».

«Η Φλώρινα απαιτεί την τόνωση του εθνικού φρονήματος»

Ο υπουργός εξωτερικών χαρακτήρισε «εθνική ανάγκη» το «βίαιο εγχείρημα της απολιγνιτοποίησης», με την ελληνική πολιτεία να στέκεται πάντα δίπλα στη Φλώρινα και κάλεσε τους πολίτες της να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση. «Θα ήθελα να τονίσω με έμφαση, ότι η Φλώρινα αποτελεί μια κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα περιοχή, αγγίζει το τριεθνές, μία ακριτική περιοχή… Μια περιοχή που έχει ειδικές ανάγκες σε ό,τι αφορά την πλήρη ανάπτυξή της. Δυστυχώς, η μετάβασή της από την ενεργειακή εξάρτηση του λιγνίτη, μας ώθησε σε μία πολύ βίαιη προσαρμογή που εξελίσσεται ακόμα. Η πολιτεία ως όφειλε έχει σταθεί δίπλα στη Φλώρινα, όχι πάντοτε και σε όλα με επιτυχία. Ήταν βίαιο το εγχείρημα της απολιγνητοποίησης, η δίκαιη μετάβαση δεν είναι απλώς ένα ζητούμενο, αλλά μία εθνική ανάγκη και θέλω να τονίσω, ότι η Φλώρινα απαιτεί την τόνωση του εθνικού φρονήματος. Θέλω να διαβεβαιώσω του πολίτες της, ότι η πολιτεία θα στέκεται πάντα δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν στο μέτρο του δυνατόν. Θέλω οι πολίτες της Φλώρινας να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση στην σημαντική θέση που έχει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα για εμάς οι Έλληνες ακρίτες είναι πάντα στο μυαλό μας και εθνικό κεφάλαιο που πρέπει να ενισχύουμε, γιατί είναι η ψυχή της Ελλάδας και η εθνική μας ταυτότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Κόμβος για όλα τα Βαλκάνια»

Σε ό,τι αφορά τον συνοριακό σταθμό του Λαιμού στην Πρέσπα σημείωσε, ότι θα ενώσει τη Φλώρινα με την Ευρώπη, θα δημιουργήσει νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θα καταστήσει τη Φλώρινα πραγματικά κόμβο και μεταφορικό και τουριστικό για όλα τα Βαλκάνια.