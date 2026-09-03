Αδιανόητο ατύχημα στην Πολωνία: Τρένο κόβει στα δύο φορτηγό που ακινητοποιήθηκε πάνω στις ράγες – “Κατέβηκε πρόωρα η μπάρα”

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην πόλη Γκντανσκ, στην Πολωνία﻿, όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό σε σιδηροδρομική διάβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης όταν η αμαξοστοιχία «Bachus», η οποία μετέφερε 250 επιβάτες και εκτελούσε το δρομολόγιο Γκντίνια-Ζιελόνα Γκούρα, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημα.

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το τρένο να έχει αναπτύξει ταχύτητα και να παρασύρει για αρκετά μέτρα το φορτηγό.

On Thursday, September 3, 2026, at approximately 1:25 p.m., the PKP Intercity "Bachus" train collided with a truck at the level crossing on ul. Niegowska in Gdańsk, Poland.



The impact caused significant damage. The truck driver was conscious and taken to the hospital for… pic.twitter.com/0UZFwfQ9El — T_CAS videos (@tecas2000) September 3, 2026

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και αστυνομικές και σωστικές δυνάμεις.

Ο οδηγός του φορτηγού είχε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση. Ο ίδιος, όπως και αρκετοί επιβάτες του τρένου, ανέφεραν αρχικά ελαφρούς τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να χρειαστούν νοσηλεία. Συνολικά, οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα.

Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές κλήθηκαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα των αστυνομικών, το φορτηγό εισήλθε στη σιδηροδρομική διάβαση αφού άρχισαν να κατεβαίνουν τα κιγκλιδώματα», δήλωσε ο βοηθός της Δημοτικής Αστυνομίας στο Γκντανσκ.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι η μπάρα της διάβασης κατέβηκε πρόωρα, με συνέπεια το φορτηγό να βρεθεί εγκλωβισμένο στις γραμμές την ώρα που πλησίαζε το τρένο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία PKP PLK, οι μάρτυρες αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και προσπάθησαν να προειδοποιήσουν τον οδηγό του φορτηγού.

🇵🇱 Surveillance footage shows a truck entering a railway crossing just as the barriers come down.



Witnesses reportedly signaled the professional driver to break through and escape. He didn’t.



Moments later, a PKP Intercity train struck the trailer on the Gdynia–Zielona Góra… — NewsForce (@Newsforce) September 3, 2026

Η PKP PLK ανέφερε ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν σήμα στον οδηγό να σπάσει την μπάρα και να απομακρυνθεί από τη διάβαση.

«Είναι σημαντικό ότι ενώ εκείνοι του έλεγαν τι έπρεπε να γίνει, εκείνος δεν το έκανε», επισήμανε ο αστυνόμος.