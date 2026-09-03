MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάρλα Τζέφρι σε ηλικία 33 ετών

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Αμερικανίδας ηθοποιού Κάρλα Τζέφρι, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Η Κάρλα Τζέφρι έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την ταινία του Disney Channel «Zombies», που κυκλοφόρησε το 2018. Εκεί υποδύθηκε τη μαζορέτα Μπρι, έναν ρόλο που επανέλαβε και στις δύο επόμενες ταινίες της σειράς, οι οποίες κυκλοφόρησαν το 2020 και το 2022.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η Alexanders Talent Management, η εταιρεία που εκπροσωπούσε την ηθοποιό για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες καθώς θρηνούμε την απώλεια της αγαπημένης μας Carla Jeffery», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram η εταιρεία, αποχαιρετώντας την ηθοποιό και αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο χαμόγελο, το γέλιο και το ταλέντο της.

Πέρα από τη συμμετοχή της στο «Zombies», η Κάρλα Τζέφρι είχε εμφανιστεί και στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Curb Your Enthusiasm», όπου υποδύθηκε μέλος της οικογένειας Μπλακ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Κάρλα Τζέφρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μαρινάκης για Τσίπρα: 13 δισ. οι υποσχέσεις, 145 εκατ. η πατριωτική εισφορά, τα άλλα 12,5 δισ. από πού θα τα βρει;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Σαμαράς για Τσίπρα: Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Ο Τσίπρας πουλά δωρεάν ελπίδα που θα γίνει απελπισία αν ο λαός έκανε το σφάλμα να του δώσει ευκαιρία να κυβερνήσει ξανά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Χρ. Δήμας: Ολοκληρώθηκε το 62% του έργου του Fly Over

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια για τον μήνα Σεπτέμβριο