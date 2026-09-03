Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάρλα Τζέφρι σε ηλικία 33 ετών

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Αμερικανίδας ηθοποιού Κάρλα Τζέφρι, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Η Κάρλα Τζέφρι έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την ταινία του Disney Channel «Zombies», που κυκλοφόρησε το 2018. Εκεί υποδύθηκε τη μαζορέτα Μπρι, έναν ρόλο που επανέλαβε και στις δύο επόμενες ταινίες της σειράς, οι οποίες κυκλοφόρησαν το 2020 και το 2022.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η Alexanders Talent Management, η εταιρεία που εκπροσωπούσε την ηθοποιό για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες καθώς θρηνούμε την απώλεια της αγαπημένης μας Carla Jeffery», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram η εταιρεία, αποχαιρετώντας την ηθοποιό και αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο χαμόγελο, το γέλιο και το ταλέντο της.

Πέρα από τη συμμετοχή της στο «Zombies», η Κάρλα Τζέφρι είχε εμφανιστεί και στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Curb Your Enthusiasm», όπου υποδύθηκε μέλος της οικογένειας Μπλακ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.