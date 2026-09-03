Ένας νέος θάνατος από κορωνοϊό και 16 εισαγωγές με γρίπη την τελευταία εβδομάδα – Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Πτωτική τάση παρουσιάζουν από την αρχή του έτους οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω γρίπης και κορωνοϊού, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 24 έως 30 Αυγούστου 2026.

Συνολικά, μέσα σε επτά ημέρες καταγράφηκαν 33 νέες εισαγωγές, 17 λόγω κορωνοϊού και 16 λόγω γρίπης, όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Για τον κορωνοϊό, οι 17 νέες εισαγωγές ήταν ελαφρώς λιγότερες από τις 20 της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ δηλώθηκε ένας νέος θάνατος ασθενούς με κορονοϊό.

Σε ό,τι αφορά τη γρίπη, καταγράφηκαν 16 νέες εισαγωγές, έναντι 14 την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα νέο σοβαρό περιστατικό εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης τύπου Α χρειάστηκε νοσηλεία σε ΜΕΘ. Πρόκειται για γυναίκα 67 ετών.

Παράλληλα, δηλώθηκε αναδρομικά ακόμη ένα περιστατικό που είχε εισαχθεί σε ΜΕΘ κατά την εβδομάδα 33/2026.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα από τα τέλη της άνοιξης, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 35/2026 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 35/2026 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

✓ Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν πτωτική τάση από την αρχή του έτους, κυμαινόμενες πλέον σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές μόνο νέες εισαγωγές. Την εβδομάδα 35/2026 καταγράφηκαν 17 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=20).

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Δεν έχουν καταγραφεί νέες διασωληνώσεις, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 35/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 93.

✓ Από τις αρχές του 2026 καταγράφεται συγκυκλοφορία των NB.1.8.1, XFG και ΒΑ.3.2 (στελέχη υπό παρακολούθηση από το ECDC/WHO), με τη ΝΒ.1.8.1 να αποτελεί το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις. Για κανένα από τα τρία στελέχη δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση.

✓ Κατά την εβδομάδα 35/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), εξακολουθεί να παραμένει σε επίπεδα κάτω του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), με την εξαίρεση των δύο πρώτων εβδομάδων του Αυγούστου. Την εβδομάδα 35/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες στην κοινότητα. Σημειώνεται ότι όπως κάθε χρόνο, μεμονωμένα περιστατικά γρίπης ή εντοπισμένες συρροές εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ειδικά σε καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας με επισκεψιμότητα από ταξιδιώτες του νότιου ημισφαιρίου. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) τα επίπεδα θετικότητας μετά την εβδομάδα 11/2026 κυμαίνονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 35/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI.

✓ Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν πτωτική τάση από την αρχή του έτους, κυμαινόμενες πλέον σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές μόνο νέες εισαγωγές. Την εβδομάδα 35/2026 καταγράφηκαν 16 νέες εισαγωγές γρίπης, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=14).

✓ Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης τύπου Α, με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 33/2026, ενώ δεν έχουν καταγραφεί νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη από την αρχή του φετινού καλοκαιριού.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 35/2026 έχουν καταγραφεί 166 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 84 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 35/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 168.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 35/2026, μεταξύ 5.719 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 752 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Από τα 751 που τυποποιήθηκαν, τα 749 ήταν τύπου Α και δύο τύπου Β.

✓ Από τα 550 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 354 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 196 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

✓ Καθώς η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα βρίσκεται πανευρωπαϊκά σε χαμηλά επίπεδα και λόγω της ανίχνευσης πολύ χαμηλών έως και μη ανιχνεύσιμων επιπέδων του ιϊκού φορτίου της γρίπης στην ελληνική επικράτεια αυτήν την περίοδο, ο έλεγχος των αστικών λυμάτων για γρίπη θα επανενεργοποιηθεί κατά τη νέα περίοδο επιτήρησης της εποχικής γρίπης.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 35/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.