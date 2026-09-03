Πυροσβεστική: Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5 πυρκαγιές.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική συνελήφθησαν δύο άντρες σε Ναύπλιο και Χαλκίδα για πρόκληση πυρκαγιών.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αργολίδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, περί ώρα 12:30, σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγία Μονή Ναυπλίου προέκυψε ότι προκλήθηκε κατά τη χρήση τροχού από άνδρα ηλικίας 67 ετών.

Ο 67χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

Επιπρόσθετα συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, ένας 57χρονος άνδρας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα 2026, περίπου στις 11:45, σε Ι.Χ. όχημα σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων, και επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική έκταση.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα και κάηκαν 50 στρέμματα γεωργικής έκτασης.

Σημειώνεται ότι, από 01 Ιανουαρίου έως και 03 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 760 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.270.196,47 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 327 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 290 (88,69%) είναι από αμέλεια και οι 37 (11,31%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική: «η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.»

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι «η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών».