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Νορβηγία: Θα βοηθήσουμε τους Ρώσους που εγκλωβίστηκαν στην Αρκτική μετά την κατάσχεση πλοίου

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THESTIVAL TEAM

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Η Νορβηγία θα παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στους Ρώσους που βρίσκονται στα αρκτικά νησιά Σβάλμπαρντ, μετά την κατάσχεση ενός πλοίου που μετέφερε επιβάτες και προμήθειες προς το αρχιπέλαγος, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών της σκανδιναβικής χώρας, σύμφωνα με το Reuters.

Νορβηγικό δικαστήριο διέταξε αυτή την εβδομάδα την κατάσχεση στο Σβάλμπαρντ του κρουαζιερόπλοιου Professor Molchanov, κατόπιν αιτήματος μιας ουκρανικής εταιρείας που εμπλέκεται σε δικαστική διαμάχη, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αποκλεισμένοι οι επιβάτες και το πλήρωμά του και να οδηγηθεί η Μόσχα να κατηγορήσει τη Νορβηγία για “πειρατεία”.

“Οι νορβηγικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τους Ρώσους πολίτες που έχουν βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση στο Σβάλμπαρντ αυτή τη στιγμή”, ανέφερε το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του στο Reuters, προσθέτοντας ότι η χώρα συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Η πόλη Μπαρεντσμπουργκ, όπου κρατείται το πλοίο, είναι ένας από τους δύο ρωσικούς οικισμούς στο Σβάλμπαρντ, οι οποίοι έχουν συνολικά 392 κατοίκους, σε έναν συνολικό πληθυσμό 2.914 κατοίκων, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας.

Οι ρωσικές εταιρείες λαμβάνουν τακτικά απαλλαγές από τις κυρώσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η εισαγωγή τροφίμων και άλλων απαραίτητων αγαθών στα νησιά, ανέφερε το υπουργείο.

Το Professor Molchanov, μήκους 71 μέτρων (233 ποδιών), μπορεί να μεταφέρει 32 μέλη πληρώματος και 52 επιβάτες και διαθέτει βιβλιοθήκη, σάουνα, μπαρ και δύο εστιατόρια, σύμφωνα με τον ιστότοπο Cruisemapper. Χρησιμοποιείται για επιστημονικές αποστολές και εμπορικές κρουαζιέρες.

Η κατάσχεση, η οποία διατάχθηκε από το δικαστήριο, έγινε για λογαριασμό της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, η οποία επιδιώκει την εκτέλεση απόφασης για αποζημίωση ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων για περιουσιακά στοιχεία που πήρε η Μόσχα όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014.

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