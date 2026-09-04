Σχοινάς: Όσο διαρκεί η κρίση, θα συνεχίζεται η στήριξη της κτηνοτροφίας

«Ψυχραιμία και εμπιστοσύνη» ζήτησε από τον αγροτικό κόσμο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και στη μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών, κατά την ομιλία του στο κλείσιμο της 4ης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε, η δημιουργία του νέου συστήματος, το οποίο θα βρίσκεται «στα χέρια του κράτους» και όχι ιδιωτών ή εταιρειών, απαιτεί χρόνο προσαρμογής, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι η προσωρινή καθυστέρηση είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ομαλή λειτουργία του στο μέλλον.

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι η αγωνία των παραγωγών είναι «γνήσια» και δικαιολογημένη, καθώς η αξιοπιστία του συστήματος πληρωμών έχει δοκιμαστεί. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «δουλεύει, διορθώνει και πληρώνει», υπενθυμίζοντας ότι μετά τη μεγάλη πληρωμή στα τέλη Ιουνίου, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ. «Δεν θα υπάρξει παράλυση των πληρωμών», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στο MyAgro, το οποίο, όπως είπε, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, σημειώνοντας ότι από την επόμενη χρονιά θα είναι ένα πιο προβλέψιμο και ασφαλές σύστημα, με περισσότερες διασταυρώσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια και περιορισμό των περιπτώσεων όσων δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο σύστημα πληρωμών.

Η κτηνοτροφία στο επίκεντρο – «Όσο διαρκεί η κρίση, θα συνεχίζεται η στήριξη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο ΥΠΑΑΤ στην κτηνοτροφία και τις επιζωοτίες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας.

Λέγοντας ότι η μάχη κατά των ζωονόσων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως δεν πρόκειται να παρουσιαστεί ως «κερδισμένη» πριν ολοκληρωθεί, ο ίδιος επισήμανε:«Δεν θα το κάνω γιατί θα ήταν ανακριβές και άδικο απέναντι στους κτηνοτρόφους που συνεχίζουν να υφίστανται αυτή την πίεση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση της κρίσης εξελίσσεται σε τρία επίπεδα: περιορισμός και εξάλειψη των ζωονόσων, στήριξη των κτηνοτρόφων και προετοιμασία για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Όπως είπε, η Ελλάδα καταβάλλει από τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην ΕΈ για τα ζώα που θανατώνονται, ενώ από το 2025 έχουν καταβληθεί περισσότερα από 220 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών και την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Παράλληλα, όπως είπε, το ΥπΑΑΤ επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, σχέδιο για την επόμενη ημέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας, που περιλαμβάνει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ασφαλέστερες και πιο σύγχρονες εκτροφές, ενίσχυση της βιοασφάλειας, καλύτερα οργανωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες και μόνιμο μηχανισμό πρόληψης και αντιμετώπισης επιζωοτιών. «Όσο η κρίση συνεχίζεται, θα συνεχίζεται και η στήριξη και όταν έρθει η στιγμή της ανασύστασης θα είμαστε έτοιμοι», τόνισε, εμφατικά.

«Δεν θα συνηθίσουμε την ευλογιά στη Λέσβο, στόχος μας να την νικήσουμε»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Σχοινάς στη Λέσβο, αναγνωρίζοντας, όπως είπε, τη μεγάλη πίεση και την κόπωση που προκαλεί η παρατεταμένη κρίση.

«Στη Λέσβο δεν πρόκειται να συνηθίσουμε την ευλογιά, ούτε πρόκειται να μάθουμε να ζούμε μαζί της. Στόχος μας είναι να τη νικήσουμε και να κλείσει οριστικά αυτός ο κύκλος», τόνισε.

Όπως σημείωσε, για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιούνται όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της πολιτείας, από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και την επιστημονική κοινότητα έως τις Περιφέρειες και τις κρατικές υποδομές, ενώ, όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες συμμετέχουν στην προσπάθεια και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

«Απέναντι σε μια τέτοια κρίση δεν υπάρχουν στεγανά. Υπάρχει ένα κράτος, ένας μηχανισμός που αγωνίζεται και λειτουργεί ενιαία και αποτελεσματικά», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι η αποφυγή δύσκολων αποφάσεων σήμερα μπορεί να επιτρέψει στη ζωονόσο να εξαπλωθεί και να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια αναδιάρθρωσης της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Η νέα ΚΑΠ και το «τρίπτυχο» της επόμενης περιόδου

Συνοψίζοντας τις προτεραιότητες του υπουργείου στο τρίπτυχο πληρωμές – νέα ΚΑΠ – επιζωοτίες, ο ίδιος επισήμανε ότι καμία από τις τρεις αυτές προτεραιότητες δεν μπορεί να παραμεληθεί.

Αναφερόμενος στη νέα ΚΑΠ, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο μετάβασης και αλλαγής, με στόχο στο τέλος του 2026 ο πρωτογενής τομέας να είναι «πιο οργανωμένος, πιο ασφαλής, πιο ισχυρός, πιο παραγωγικός και πιο διάφανος».

Ο ΥΠΑΑΤ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επιδιώκει απλώς να είναι «ευχάριστη» ή πρόσκαιρα αρεστή, αλλά «χρήσιμη» και σημείωσε ότι οι συνέπειες μιας αποτυχίας στην αντιμετώπιση των επιζωοτιών θα ήταν ιδιαίτερα σοβαρές για την ελληνική κτηνοτροφία.

«Ο λαός εμπιστεύθηκε με την ψήφο του αυτή την κυβέρνηση και περιμένει από αυτή την κυβέρνηση να είναι χρήσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και η διαμόρφωση ενός νέου, πιο αξιόπιστου πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σχοινάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα περίοδος μπορεί να αποτελέσει μια νέα σελίδα για την ελληνική γεωργία, με περισσότερη οργάνωση, ασφάλεια, παραγωγικότητα και διαφάνεια.