Ο Γιώργος Λιάγκας στη μαύρη παραλία της Ισλανδίας: “Δεν μπαίνεις σε καμία περίπτωση, έχουν χαθεί και άνθρωποι εδώ”

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και επιβλητικά τοπία της Ισλανδίας βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, συνεχίζοντας την ταξιδιωτική του απόδραση λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 επισκέφθηκε τη διάσημη μαύρη παραλία Reynisfjara και κατέγραψε με την κάμερά του τα τεράστια κύματα που χτυπούσαν με δύναμη την ακτή. Αν και στην αρχή θέλησε να αστειευτεί γράφοντας «Ώρα για μπάνιο!!!!», πολύ γρήγορα έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η βουτιά μόνο καλή ιδέα δεν ήταν, δεδομένης της άγριας δύναμης της θάλασσας.

«Ήρθε η ώρα για μπάνιο. Είμαστε στην πολύ γνωστή μαύρη, από το ηφαιστειακό πέτρωμα, παραλία της Ισλανδίας. Κοιτάξτε εδώ. Το τοπίο είναι εξωπραγματικό, σεληνιακό. Έχει και μια σπηλιά στη γωνία. Εδώ τα πολύ γνωστά αυτά βράχια», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Κοιτάξτε κύμα. Κοιτάξτε κύμα. Και να φανταστείτε σήμερα δεν έχει πολλά μποφόρ, δεν φυσάει πάρα πολύ. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι ανοιχτή η θάλασσα, το κύμα είναι τεράστιο. Δεν μπαίνεις σε καμία περίπτωση μέσα και λένε, μάλιστα, ότι έχουν χαθεί και άνθρωποι εδώ. Μαγεία!», πρόσθεσε.