Θάσος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 25χρονου Ρουμάνου

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 25χρονου Ρουμάνου που τραυματίστηκε στο πόδι, μετά από πτώση, στην περιοχή Γκιόλα, στη Θάσο.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε περίπου στις 5.30 το απόγευμα μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του σημείου. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 25χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.