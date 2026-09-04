Συναγερμός για πυρκαγιά στην Εύβοια – Κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 12:00 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.