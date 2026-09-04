Μαραθώνας: “Η μητέρα μου πέθανε από βιολογικά αίτια, δεν θυμάμαι πού την έχω θάψει” – Τι είπε η 68χρονη

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της 90χρονης γυναίκας στον Μαραθώνα, την οποία η 68χρονη κόρη της φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους πριν από περίπου δέκα χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η σορός της ηλικιωμένης, ωστόσο, εξακολουθεί να αγνοείται, καθώς παρά τις έρευνες των Αρχών στον κήπο, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Η ίδια η 68χρονη μίλησε στο ΕΡΤnews, δηλώνοντας ότι δεν θυμάται πού ακριβώς βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της. «Δεν θυμάμαι πού έχω θάψει τη μητέρα μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος και η ταφή της σημειώθηκαν πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, η απάντησή της ήταν: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Η γυναίκα εμφανίστηκε, ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ενώ αυτή την ώρα συνεργάζεται με τους αστυνομικούς και τον εισαγγελέα, προκειμένου να υποδείξει το σημείο όπου, σύμφωνα με την αρχική της ομολογία, βρίσκεται η σορός.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν μου λέει πού είναι η γιαγιά μου»

Ο εγγονός της ηλικιωμένης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και υποστήριξε πως η μητέρα του δεν του αποκαλύπτει πού βρίσκεται η γιαγιά του.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, όταν στο παρελθόν ρωτούσε τη μητέρα του για τη γιαγιά του, εκείνη του απαντούσε πως «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με τη γιαγιά του, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν έμενε μόνιμα στην περιοχή.

Οι έρευνες στον κήπο και η σορός που δεν έχει εντοπιστεί

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις περίπου πριν από δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό, απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς είχε να επικοινωνήσει με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της 90χρονης στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να πραγματοποιηθεί κηδεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γυναίκα φέρεται να συνέχιζε επί περίπου δέκα χρόνια να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη της μητέρας της.

Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο που υπέδειξε η 68χρονη και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Ειδικά συνεργεία και αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ερευνήσει τον κήπο με ειδικά μηχανήματα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί ανθρώπινη σορός.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση. Η 68χρονη έχει υποστηρίξει ότι η μητέρα της πέθανε από φυσικά, παθολογικά αίτια και ότι την έθαψε η ίδια στην αυλή.

Ωστόσο, όσο η σορός δεν εντοπίζεται, οι Αρχές δεν μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός της 68χρονης ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια ή αν προκύψουν διαφορετικά στοιχεία από την έρευνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου φέρεται να έχει ταφεί η 90χρονη. Μέχρι να βρεθεί η σορός και να εξεταστούν τα σχετικά ευρήματα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.