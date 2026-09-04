Παγώνη για ιό του Δυτικού Νείλου: “Στο κόκκινο η Αττική και η Θεσσαλία” – Προσοχή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική και η Θεσσαλία αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη, καθώς με βάση την τελευταία καταμέτρηση του ΕΟΔΥΥ τα επίσημα κρούσματα έχουν φτάσει τα 209, με τα 199 από αυτά να προβληματίζουν τις αρχές.

«Τα 199 κρούσματα μας έχουν δημιουργήσει έναν ψιλοπανικό» σημείωσε μιλώντας στο Mega η προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη επισημαίνοντας ότι «αυτά είναι που έχουν κάνει τις επιπλοκές με μηνγγιτκδα και με εγκεφαλίτιδα» κα ότι «αυτή την εβδομάδα είχαμε και περισσότερους θανάτους».

Βγήκε από το νοσοκομείο το 13χρονο παιδί

«Η ομάδα η οποία νοσηλεύτηκε και είχαμε και θανάτους ήταν από 65 έως 92 ετών και ήταν με υποκείμενα νοσήματα» διευκρίνισε η κα Παγώνη για τον ιό του Δυτικού Νείλου προσθέτοντας ότι το 13χρονο παιδί έχει βγει από το νοσοκομείο και είναι καλά. «Δεν είχαμε άλλα κρούσματα σε παιδικές ηλικίες» σημείωσε η ίδια.

Η κα Παγώνη τόνισε χρειάζεται περισσότερη προσεχή για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και ανάλογα με τον καιρό, καθώς το γεγονός ότι δεν είχαμε βαρύ χειμώνα σε συνδυασμό με τις πολλές βροχές ευνόησαν τα κουνούπια. «Δεν είναι όλα τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό. Είναι όσα είναι μολυσμένα από τα άγρια πτηνά» επεσήμανε η κα Παγώνη.

Κληθείσα να απαντήσει σχετεικά με το αν περίμεναν οι επιστήμονες τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, η κα Παγώνη σημείωσε ότι «δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση και δεν το περιμέναμε. Ιδιαίτερα για την Αττική ότι θα είχαμε τόσα πολλά κρούσματα».

Ιδιαίτερη προσοχή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

«Θεωρώ ότι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θέλει ιδιαίτερη προσοχή, Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη θεωρούμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα» σημείωσε η κα Παγώνη και πρόσθεσε ότι «όσοι κυκλοφορούν ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες σε περιοχές με κουνούπια και παίρνουν και παιδιά μαζί, καλό είναι να χρησιμοποιούν κουνουπιέρες στα μωρά και αντικουνουπικά σπρέι».

Τέλος, η Ματίνα Παγώνη προειδοποίησε ότι όσοι έχουν κάποια συμπτώματα όπως πυρετός πάνω από δύο 24ωρα, συμπτώματα ζάλης, καταβολής και μυαλγίες και περιλαμβάνονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους και να πάνε στο Κέντρο Υγείας ή στο νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται το περιστατικό.