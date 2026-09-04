Σταύρος Φλώρος: Η παραγωγή του Survivor χορήγησε ναρκωτικά στους παίκτες μετά τον ακρωτηριασμό μου για να ηρεμήσουν

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δικαστική μάχη που ξεκίνησε ο πρώην παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, εναντίον της εταιρείας παραγωγής Acun Medya.

Ο 22χρονος, ο οποίος υπέστη τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού έπειτα από ένα φρικτό ατύχημα με προπέλα σκάφους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατέθεσε αγωγή-μαμούθ ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, πέρα από τις καταγγελίες για εγκληματική έλλειψη μέτρων ασφαλείας, η νομική του προσφυγή περιλαμβάνει μια σοκαριστική καταγγελία για χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στους υπόλοιπους παίκτες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή που έφεραν στο φως διεθνή μέσα όπως το TMZ και το People, ο Σταύρος Φλώρος ισχυρίζεται ότι η παραγωγή του ριάλιτι κατέφυγε σε ακραίες και παράνομες μεθόδους αμέσως μετά το ατύχημά του, προκειμένου να μη διαλυθεί το σόου.

Όπως καταγγέλλεται, στους παίκτες που έγιναν μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού χορηγήθηκαν παράνομα ηρεμιστικά και ναρκωτικές ουσίες (συγκεκριμένα κοκαΐνη και μαριχουάνα). Στόχος της παραγωγής, κατά την πλευρά του ενάγοντος, ήταν να κατευνάσει το σοκ και την υστερία των διαγωνιζομένων, ώστε να παραμείνουν «ψύχραιμοι» και να συνεχιστούν κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις τα γυρίσματα.

Η αγωγή περιγράφει επίσης μια συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών από την Acun Medya. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο έτερος παίκτης, Μάνος Μαλλιάρος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον Φλώρο την ώρα του ατυχήματος και του έσωσε τη ζωή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η παραγωγή προσέφερε στον Μαλλιάρο το χρηματικό έπαθλο και τη δεύτερη θέση στο παιχνίδι, υπό τον όρο να υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που θα απάλλασσε την εταιρεία από κάθε νομική ευθύνη για το συμβάν.

Σε μια άκρως συγκινητική και καθηλωτική δήλωση στη Daily Mail, ο 22χρονος πρώην παίκτης ξέσπασε για την τραγωδία που του άλλαξε τη ζωή:

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να μάθει την αλήθεια για το τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες και την απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή στο όνομα της τηλεθέασης».

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός «διαλείμματος» από τα γυρίσματα, όταν οι παίκτες επιχείρησαν να ψαρέψουν με ψαροντούφεκο για να τραφούν, ανοιχτά του νησιού Σαόνα.

Η αγωγή αναφέρει ότι η παραγωγή ανάγκαζε τους παίκτες να βουτούν σε περιοχή με τεράστια κίνηση τουριστικών σκαφών χωρίς καμία σήμανση, προστατευτικά μέτρα ή ναυαγοσώστες. Ένα από αυτά τα σκάφη πέρασε πάνω από τον νεαρό παίκτη, με την προπέλα να του προκαλεί θανάσιμα τραύματα, οδηγώντας τελικά στον ακρωτηριασμό του, έπειτα από 61 ημέρες νοσηλείας σε εξειδικευμένο κέντρο στο Μαϊάμι.

Η Acun Medya, η οποία είχε ανακηρύξει εσπευσμένα τον Φλώρο νικητή του κύκλου μετά το ατύχημα, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες νομικές και ηθικές κρίσεις στην ιστορία της παγκόσμιας τηλεόρασης.