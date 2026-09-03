Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ “για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στη δομή προσφύγων της Σιντικής Σερρών”

«Επαναλαμβανόμενα επεισόδια και διαμαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών σημειώθηκαν στην “Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων ‘Ασυλο Σιντικής”, όπου λειτουργεί και Προαναχωρησιακό Κέντρο στις 22 και 29 Αυγούστου. Αποκαλύπτονται για ακόμα μία φορά τα αποτελέσματα του εγκλωβισμού των ξεριζωμένων σε κλειστές δομές – φυλακές στην Ελλάδα και σε άθλιες, αβίωτες γι’ αυτούς συνθήκες, ως συνέπεια της αντιμεταναστευτικής πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων», όπως αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης.

«Οι καταγγελίες για τις συνθήκες στην κλειστή δομή – φυλακή είναι συγκλονιστικές και δεν έχουν τύχει καμίας ουσιαστικής απάντησης από την ελληνική κυβέρνηση. Στο χώρο επικρατεί το αδιαχώρητο, προβληματική υδροδότηση, έλλειψη κλιματισμού σε συνθήκες καύσωνα, έλλειψη στοιχειωδών μέτρων υγιεινής, βάναυση μεταχείριση από τις αστυνομικές δυνάμεις, κι αυτά αποτελούν μερικά μόνο από τα καταγγελλόμενα. Η ένταση της καταστολής, οι άδικες φυλακίσεις και η απάνθρωπη μεταχείριση φέρνουν μόνο οργή και αντιδράσεις. Ταυτόχρονα, τα επεισόδια αυτά ανέδειξαν τα αδιέξοδα του αντιδραστικού «Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο», το οποίο συμπυκνώνει το αντιδραστικό ευρωενωσιακό πλαίσιο και διατηρεί τις απαράδεκτες προβλέψεις του «κανονισμού του Δουβλίνου» για ευθύνη των πρώτων χώρων υποδοχής διαιωνίζοντας τον εγκλωβισμό σε αυτές, ενώ μεθοδεύει τα βάρβαρα σχέδια για τη δημιουργία των λεγόμενων “κόμβων επιστροφής” της ΕΕ σε τρίτες χώρες όπως οι Ουγκάντα, Ρουάντα, Ουζμπεκιστάν κ.α.» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Οι δομές – φυλακές κλειστού τύπου και NATOϊκών προδιαγραφών, η παρατεταμένη διοικητική κράτηση που μπορεί να φτάνει ακόμα και τα δύο χρόνια ενόψει απέλασης, η μεταφορά ακόμα και ανήλικων ασυνόδευτων εφήβων στις κατ’ όνομα «ασφαλείς ζώνες» (safe zones) των δομών, όλα αυτά και άλλα μέτρα άγριας καταστολής σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων συνιστούν προβλέψεις του “Συμφώνου”, που εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση της ΝΔ και “πίνουν νερό στο όνομα του” τα υπόλοιπα αστικά κόμματα.

Σε μία περίοδο που φουντώνουν τα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου, με τις ροές των ξεριζωμένων από την Λιβύη προς την Κρήτη να αυξάνονται διαρκώς, η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ/Τσίπρα εμπλέκει τη χώρα στους επικίνδυνους για το λαό ευρω-ατλαντικούς σχεδιασμούς και πολέμους που δημιουργούν νέα προσφυγικά κύματα, και από την άλλη επιστρατεύει την καταστολή απέναντι στους κατατρεγμένους, προωθεί το αντιδραστικό δόγμα “απέλαση ή φυλακή” για τους “μη επιλέξιμους”. Παράλληλα, ακολουθώντας την πολιτική της “στρόφιγγας” που ανοιγοκλείνει με κριτήριο τα συμφέροντα του κεφαλαίου, συνάπτει διακρατικές δουλεμπορικές συμφωνίες με τις ίδιες ακριβώς χώρες από όπου προέρχονται οι εγκλωβισμένοι στη Σιντική (πχ Αίγυπτος, Μπαγκλαντές), ώστε να εξασφαλίσει το απαραίτητο πάμφθηνο εργατικό δυναμικό για συγκεκριμένους κλάδους που ιεραρχεί».

Βάσει αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

–Στο αίτημα να κλείσουν άμεσα τόσο η δομή – φυλακή στη Σιντική Σερρών, όπως και όλες οι άλλες αντίστοιχες δομές στην Ελλάδα. Να σταματήσει η παρατεταμένη κράτηση και οι φυλακίσεις μεταναστών και προσφύγων και να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο σε ανοιχτούς χώρους προσωρινής φιλοξενίας, με διαδικασίες εξέτασης ασύλου στη βάση της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και ασφαλή μετακίνηση τους στις χώρες πραγματικού προορισμού τους ;

–Στο ότι γεγονότα όπως της Σιντικής, προκαλούνται από τις προβλέψεις του «Συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο», που προβλέπει φαστ τρακ διαδικασίες απόρριψης ασύλου για τους αιτούντες στα σύνορα, καθώς και εγκλωβισμό τους στη συνέχεια στις χώρες υποδοχής, διατηρώντας το κριτήριο της ευθύνης της πρώτης χώρας εισόδου, όπως και τη μεθόδευση βάρβαρου εκτοπισμού τους σε τρίτες χώρες, στους λεγόμενους «κόμβους επιστροφής»;

–Στο γεγονός ότι ο ψευδεπίγραφος «μηχανισμός αλληλεγγύης» του «Συμφώνου» αφορά, όπως ήδη έχει αποδειχθεί, το διαμοιρασμό της καταστολής των ξεριζωμένων, μέσω χρηματοδότησης ως «αποζημίωση» στα κράτη – μέλη για τον εγκλωβισμό σε δομές – φυλακές, παροχή εξοπλισμού για καταστολή στα σύνορα και ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών τύπου Frontex;»