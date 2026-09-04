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Φωτιά στην Μάνδρα: Καίει σκουπίδια στο Ξηροπήγαδο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα και για πυκνούς καπνούς

Αρχείο Intime
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Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξηρά χόρτα – απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και ο Δήμος Ασπροπύργου, συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες, αλλά και η Αντιπεριφερεια Δυτικής Αττικης έχει διαθέσει μηχάνημα έργου.

Στην περιοχή ήχησε και το 112. Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας οι πολίτες ενημερώνονται ότι οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή τους και καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.

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