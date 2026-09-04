Μαραθώνας: Η 68χρονη έδειξε το σημείο που έθαψε τη μητέρα της αλλά παραμένει άφαντη – “Δεν ήξερα τίποτα”, επιμένει ο γιος της

Πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση της 68χρονης που ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στον Μαραθώνα για να παίρνει την συνταξή της, αφού παρά τις έρευνες των αρχών η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας δεν έχει βρεθεί ακόμα. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, η 68χρονη έδειξε στην αστυνομία το σημείο όπου έθαψε τη μητέρα της αλλά εκείνη δεν βρέθηκε.

Η ηλικιωμένη είναι άφαντη τα τελευταία περίπου10 χρόνια με την αστυνομία να συνεχίζει και σήμερα (4/9/2026) τις ανασκαφές για την εύρεσή της. Μάλιστα αυτή που ενημέρωσε την αστυνομία κάνοντας καταγγελία είναι η εγγονή της ηλικιωμένης η οποία έμενε τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Από την άλλη ο γιος της 68χρονης, ο οποίος έμενε στο σπίτι το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ηλικιωμένη.

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν δυνατόν να μη γνωρίζει τι είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αν είχε πάει στην κηδεία της γιαγιάς του, απάντησε ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «τα τακτοποίησε», όταν εκείνος έμενε εκτός Αττικής με τον πατέρα του.

Εκσκαφείς της αστυνομίας συνεχίζουν τις έρευνες από άκρη σε άκρη προσπαθώντας να βρουν έστω ένα ίχνος την ηλικιωμένης. Η 68χρονη η οποία ομολόγησε ότι έχει θάψει τη μητέρα της στην αυλή είχε υποστηρίξει στην αρχή ότι δεν θυμάται σε ποιο σημείο βρίσκεται. Βέβαια αν και σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτή επέδειξε μετά το σημείο, η ηλικιωμένη δεν βρισκόταν εκεί.

Η υπόθεση δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα και για την κατάσταση της υγείας της 68χρονης, αφού όπως είχε πει και νωρίτερα στο newsit.gr ο γιος της, η μητέρα του δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια.

Οι αρχές «σήκωσαν» την αυλή και δεν βρήκαν τίποτα

Οι αρχές θα πραγματοποιήσουν και σήμερα (4/9/2026) έρευνες στον χώρο για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εξετάζεται η πληροφορία ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν από σχεδόν δέκα χρόνια και ότι ο θάνατός της δεν δηλώθηκε, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Αστυνομίας στην μονοκατοικία στον Μαραθώνα και στο σημείο επιχειρούν εκσκαφείς του δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι.

Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να εξεταστεί αν και πώς θα κινηθεί η ποινική διαδικασία.

​«Δεν την είχα δει ποτέ»

Ένας κάτοικος που διαμένει απέναντι από το σπίτι περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε το πρωί, σημειώνοντας πως στο σπίτι έμενε η γυναίκα μαζί με τον γιο της:

​«Φεύγοντας το πρωί για τη δουλειά, είδα μπουλντόζες, αστυνομία και έναν φορτωτή να σκάβει. Μας είπαν ότι ψάχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα στον κήπο. Εγώ μένω δέκα χρόνια εδώ και δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς, αν συνέβη κάτι τέτοιο, θα έγινε πριν από τη δεκαετία».

Παράλληλα, ο γείτονας αναφέρθηκε στην περίεργη συμπεριφορά της οικογένειας, τονίζοντας την πλήρη απομόνωσή τους από τη γειτονιά:

​«Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Απ’ όσο μπορώ να καταλάβω, είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους. Είμαστε πραγματικά σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται».

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι γείτονες ανέφεραν στην ΕΛ.ΑΣ ότι η γυναίκα ήταν εν ζωή το 2013, ωστόσο έκτοτε έχασαν τα ίχνη της.