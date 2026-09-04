ΟΠΕΚΑ: Αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού, εκδρομικού τουρισμού και εισιτηρίων θεάτρου

O Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00, ξεκινά η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού, εκδρομικού τουρισμού και εισιτηρίων θεάτρου.

Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ και μέχρι εξαντλήσεως των δελτίων.

Δικαιούχοι στην αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού – εκδρομών και θεάτρου είναι οι αιτούντες στα αντίστοιχα προγράμματα έτους 2026, που δεν κληρώθηκαν.

Κληρωθέντες δικαιούχοι που δεν παρέλαβαν τα δελτία μέχρι και τις 31-8-2026, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αναδιανομή.

Στα προγράμματα κοινωνικού, ιαματικού και εκδρομικού τουρισμού απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν:

α) η σειρά προτίμησης και

β) η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.

Για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού τουρισμού, οι δικαιούχοι που δεν κληρώθηκαν, προκειμένου να παραλάβουν αδιάθετα δελτία, πρέπει: να επικοινωνούν εγκαίρως και να κάνουν κράτηση δωματίου στο συμβεβλημένο κατάλυμα της επιλογής τους, από το οποίο θα πρέπει να τους αποστέλλεται απαραιτήτως επιβεβαίωση κράτησης (voucher),

να καταχωρούν οι ίδιοι ή μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ τα στοιχεία της κράτησης δωματίου (κατάλυμα και ημερομηνίες διαμονής), σύμφωνα με την ανωτέρω επιβεβαίωση κράτησης (voucher), στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καταχώρηση κράτησης δωματίου», η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, αφού έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 30 λεπτώναπό την καταχώρηση της κράτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους αυθημερόν.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα εκ νέου.

Τα δελτία είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση από άλλα πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά είναι μέλη της οικογένειας του/της δικαιούχου.

Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων συνεχίζεται έως 30/09/2026 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ακολουθήσει ενημέρωση με νεότερο Δελτίο Τύπου για την διαδικασία αναδιανομής τυχόν αδιάθετων δελτίων.