Θεσσαλονίκη: 38χρονος πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να κλέβει από κατάστημα
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THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 38χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος αφαίρεσε από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών διάφορα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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