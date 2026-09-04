Θεσσαλονίκη: 38χρονος πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να κλέβει από κατάστημα

Στη σύλληψη ενός 38χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος αφαίρεσε από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών διάφορα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.