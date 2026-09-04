Θεσσαλονίκη: Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ – “Βλέπουμε φιέστες και όχι προσωπικό” – Δείτε βίντεο

Με την κινητοποίηση των υγειονομικών ξεκίνησαν σήμερα οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενόψει των αυριανών εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν από τις 8.30 το πρωί έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για τον χώρο της Υγείας και θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι δημόσιες δομές υγείας.

Μετά τη συγκέντρωση, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με κατεύθυνση το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Μανωλίτσας, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, επισημαίνοντας ότι περίπου το 25% των οργανικών θέσεων παραμένει κενό.

Όπως δήλωσε, μεγάλο μέρος των εργαζομένων απασχολείται με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα προσωπικό που “γερνά”, καθώς μόλις το 10% των εργαζομένων είναι κάτω των 30 ετών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους εργαζόμενους που, όπως είπε, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε διαδοχικές διαδικασίες προκηρύξεων, χωρίς να διασφαλίζεται η μόνιμη και σταθερή εργασιακή τους σχέση.

Ο κ. Μανωλίτσας στάθηκε επίσης στο ζήτημα των εφημεριών, καταγγέλλοντας μεροληπτική διαχείριση και υπογραμμίζοντας ότι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καλείται να ανταποκριθεί στις εφημεριακές του υποχρεώσεις χωρίς την απαιτούμενη στήριξη.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΙΘ, χαρακτήρισε την κατάσταση στον χώρο της δημόσιας υγείας “απαράδεκτη”, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική χρηματοδότηση.

Ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καραχρήστος, δήλωσε: “Βλέπουμε φιέστες στα εγκαίνια και όχι προσωπικό” ενώ ζήτησε μαζικές προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς, προκειμένου να καταστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας ελκυστικό για τους νέους εργαζόμενους.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος Μαίων Ελλάδος, Λία Θεοχαρίδου, στάθηκε στο ζήτημα της ένταξης των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, υποστηρίζοντας ότι σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι “δύο ταχυτήτων”. Όπως ανέφερε, οι νέες νοσηλεύτριες δεν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση άδικη.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ, Χρήστος Παπαναστάσης, χαρακτήρισε τα αιτήματα των εργαζομένων αυτονόητα, θέτοντας στο επίκεντρο τις μισθολογικές διεκδικήσεις.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, καθώς και αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως υποστήριξε, οι μισθοί στον δημόσιο τομέα βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για ένταξη όλων των εργαζομένων στον χώρο της Υγείας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι “είναι η τελευταία ευκαιρία να αντιστρέψει το κλίμα και να γίνει ελκυστικό το ΕΣΥ”, υπογραμμίζοντας ότι βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η ουσιαστική αύξηση των μισθών.

Όπως σημείωσε, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται πλέον να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τις οικογένειές τους, με αποτέλεσμα αρκετοί να αναζητούν εργασία είτε στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι ένας νοσηλευτής λαμβάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 868 ευρώ, ενώ ένας τραυματιοφορέας περίπου 700 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αποδοχές βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Ο κ. Γιαννάκος προειδοποίησε, τέλος, για τον κίνδυνο περαιτέρω συρρίκνωσης του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας, εκτιμώντας ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες θα καλύπτονται στο μέλλον από τον ιδιωτικό τομέα.