Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη φυγόποινη που έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για πέντε χρόνια αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερη

Μια 32χρονη φυγόποινη συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος της γυναίκας εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών για διακεκριμένη κλοπή.

Την 32χρονη συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.