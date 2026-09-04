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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη φυγόποινη που έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για πέντε χρόνια αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερη

Intime
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Μια 32χρονη φυγόποινη συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος της γυναίκας εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών για διακεκριμένη κλοπή.

Την 32χρονη συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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