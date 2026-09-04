Στο Μεξικό συνεχίζει τις διακοπές της η Ευγενία Σαμαρά, έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Μουτσινά και τον Κωνσταντίνο Δέδε. Η παρέα μοιράζεται στιγμές από το ταξίδι της, με την ηθοποιό να καταγράφει μέσα από τα social media εικόνες και εμπειρίες από κάθε σταθμό τους.

Το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε νέο φωτογραφικό υλικό από τo Τουλούμ, όπου οι τρεις φίλοι απολαμβάνουν τις ομορφιές της περιοχής.

«Νερά Καραϊβικής, ροζ φλαμίνγκο, σεβίτσε και γουακαμόλε στη μέση του πουθενά, βραδινή τελετουργία Μάγια, μπάνιο σε βραδινή σενότα και ανάμεσα διάφοροι χοροί! Έτσι το ζούμε στην Τουλούμ», έγραψε η Ευγενία Σαμαρά.

«Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκιο», κατέληξε με χιούμορ η ηθοποιός.