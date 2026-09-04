Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι και πρόστιμα σε ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς τον Ιούλιο

Συνεχίζει τους ελέγχους σε ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας (σε όσους Δήμους διαθέτουν) και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης), κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σε διάφορες περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Λαγκαδά, Θερμαϊκού, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, ελέχθησαν συνολικά 136 ιδιοκτήτες ζώων και βεβαιώθηκαν:

9 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης,

1 πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί),

2 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο για μη λήψη μέτρων αποτροπής εξόδου από την ιδιοκτησία,

4 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για παράλειψη κτηνιατρικού ελέγχου – μη ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας,

4 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για παράλειψη εμπρόθεσμης στείρωσης και

1 πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του ζώου.

Στόχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκταση αυτών σε χώρους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων.