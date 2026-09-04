Βάσια Αναστασίου για τις θυρίδες και την ΕΛΑΣ: Με πήρε η γιαγιά μου και με ρώτησε, παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια

Μια διαφορετική διάσταση έδωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας θα συμπεριλάβει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ.

Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει ένα απτό παράδειγμα του ισχυρισμού της αυτού, η κυρία Αναστασίου είπε «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».

«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.

Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα “όχι γιαγιά είσαι 85”.

Με αφορμή, τέλος, αυτή την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, αναρωτήθηκε χαριτολογώντας «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;», με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να απαντά «όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».