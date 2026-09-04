Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη

Σε επόμενη φάση προχωρά η διαδικασία για την υλοποίηση δύο σημαντικών οδικών έργων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στους διαγωνισμούς για την αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και την κατασκευή του κάθετου άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Β΄ Φάσης των αντίστοιχων Διεθνών Διαγωνισμών, που διεξάγονται με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πρώτο έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ., και συγκεκριμένα:

· Μαυροβούνι – Έδεσσα,

· Παράκαμψη Γιαννιτσών, Α/Κ Γιαννιτσών και Α/Κ Παραλίμνης,

· Παράκαμψη Χαλκηδόνας, Α/Κ Χαλκηδόνας και Α/Κ Ελεούσας – Νέα Χάραξη.

Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία και συντήρηση του βασικού οδικού άξονα από τη Γέφυρα Αξιού ποταμού μέχρι την Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ.

Το δεύτερο έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη, μήκους 29,5 χλμ., και Μαυρολεύκη – Δράμα, μήκους 13,5 χλμ., καθώς και στην κατασκευή εννέα ανισόπεδων κόμβων. Επίσης, περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη, συνολικού μήκους 43 χλμ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η υλοποίηση αυτών των δύο έργων έχει μεγάλη σημασία για την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, και συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα και τη Δράμα. Με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και για τα δύο έργα, οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη περνούν στο επόμενο στάδιο.

“Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργάζεται συστηματικά προκειμένου όσο το δυνατόν συντομότερα να περάσουμε από τη φάση των διαγωνισμών σε αυτήν της κατασκευής»”, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.