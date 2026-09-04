Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 90ή ΔΕΘ – Το πρόγραμμα της επίσκεψής του
Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει από σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της έναρξης της 90ής ΔΕΘ.
Σήμερα στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.
Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.
Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30).
Την Κυριακή στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».
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- Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 90ή ΔΕΘ – Το πρόγραμμα της επίσκεψής του