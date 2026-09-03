Σταύρος Καλαφάτης από το Συνέδριο του ΑΠΘ: Η Βόρεια Ελλάδα εξελίσσεται σε Κόμβο Πράσινης Καινοτομίας

Την ανάγκη διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με την παραγωγή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας σε δυναμικό Περιφερειακό Κόμβο Καινοτομίας υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, χαιρετίζοντας την έναρξη του Συνεδρίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που διοργανώνει το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η πραγματική πρόοδος στην κυκλική οικονομία απαιτεί τη συνέργεια ενός συντονισμένου οικοσυστήματος τεσσάρων πυλώνων: των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, των δυναμικών επιχειρήσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας. «Όταν αυτοί οι τέσσερις κρίκοι συνδέονται, τα απόβλητα παύουν να είναι περιβαλλοντικό βάρος και μετατρέπονται σε πολύτιμη πρώτη ύλη και εθνικό πλούτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αποτύπωμα του έργου της Κυβέρνησης στην Έρευνα & Καινοτομία

Αναφερόμενος στην εθνική στρατηγική των τελευταίων 7 ετών, ο κ. Καλαφάτης παρουσίασε τις θεσμικές και χρηματοδοτικές τομές της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Δραστική αύξηση φορολογικών κινήτρων: Αυξήθηκε η υπερέκπτωση δαπανών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&Α) για τις επιχειρήσεις στο 200% , η οποία ειδικά για πράσινες δράσεις μπορεί να φτάσει έως και το 315% , κινητοποιώντας σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια.

Αυξήθηκε η υπερέκπτωση δαπανών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&Α) για τις επιχειρήσεις στο , η οποία ειδικά για πράσινες δράσεις μπορεί να φτάσει έως και το , κινητοποιώντας σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια. Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων: Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ και του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ», χρηματοδοτούνται ώριμα έργα ανακύκλωσης, βιομεθανίου και τεχνολογιών Waste–to–Value.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ και του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ», χρηματοδοτούνται ώριμα έργα ανακύκλωσης, βιομεθανίου και τεχνολογιών Waste–to–Value. Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας: Μέσω του Elevate Greece, στηρίζονται δεκάδες CleanTech startups, που μετατρέπουν την ερευνητική γνώση σε εξαγώγιμη τεχνογνωσία.

Ανοιχτό κάλεσμα για συνέργειες στη Βόρεια Ελλάδα

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης απηύθυνε ευθύ κάλεσμα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ και των υπόλοιπων ιδρυμάτων να εντείνουν τη συνεργασία τους τόσο με τα ερευνητικά κέντρα της περιοχής, όπως το ΕΚΕΤΑ, όσο και με πρωτοπόρες επιχειρήσεις της Μακεδονίας και της Θράκης που καινοτομούν στη διαχείριση αποβλήτων (όπως η ΑΝΑΚΕΜ, η Ελληνικός Χρυσός κ.ά.).

«Ας μην περιχαρακωνόμαστε στα όσα ξέρουμε. Οι ανοιχτοί ορίζοντες και η διάθεση καινοτομίας προσφέρουν περισσότερα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διψάει για εφαρμόσιμες, καινοτόμες λύσεις από τους επιστήμονες. Μπορούμε να φέρουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα ως εφαρμόσιμα προϊόντα και υπηρεσίες κοντά στην κοινωνία, δημιουργώντας όφελος για τους πολίτες», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης.