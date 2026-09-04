Πειραιάς: Συνελήφθη 26χρονος με πάνω από δύο κιλά κάνναβης – Προσπάθησε να διαφύγει από πλοίο που είχε επιβιβαστεί

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για την αποτροπή και τον εντοπισμό διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, με τις έρευνες σε επιβάτες και οχήματα να έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η σύλληψη 26χρονου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, ο έλεγχος από τα στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου έγινε εντός του Ε/Γ-Ο/Γ, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών .

Στη χειραποσκευή του 26χρονου εντοπίστηκε μία νάιλον συσκευασία με 1.080 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ακόμη μία με 0,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο νεαρός επιχείρησε να τραπεί σε φυγή, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα από τα στελέχη του Λιμενικού.

Η έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του στην Αθήνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου, σύμφωνα με το ΛΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 881,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 97,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και 4.600 ευρώ. Από το όχημά του κατασχέθηκαν ακόμη 300 ευρώ, ενώ από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο.

Συνολικά, οι κατασχεθείσες ποσότητες κάνναβης ξεπερνούν τα δύο κιλά, ενώ τα χρηματικά ποσά ανέρχονται σε 4.900 ευρώ.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες και οι ζυγαριές πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.