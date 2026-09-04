Ουκρανία: Χτυπήθηκε αποθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με ιατρικές προμήθειες σε νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο

Μια από τις βασικές αποθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με ανθρωπιστικές ιατρικές προμήθειες στην Ουκρανία επλήγη στη διάρκεια νυχτερινής αεροπορικής επίθεσης στην περιοχή γύρω από το Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΟΥ.

«Η πρόσβαση στο σημείο παραμένει περιορισμένη λόγω του πυκνού καπνού και των ανησυχιών για την ασφάλεια, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση πιθανών ζημιών και απωλειών στα αποθέματα. Δεν επηρεάστηκαν μέλη του προσωπικού του ΠΟΥ», δήλωσε ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ.

Η επίθεση έρχεται σε συνέχεια πλήγματος τον Αύγουστο σε αποθήκη του ΠΟΥ με ανθρωπιστικές προμήθειες στην πόλη Ντνίπρο, στο νότιο τμήμα της χώρας, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν οι μισές από τις ιατρικές προμήθειες και τον εξοπλισμό που προορίζονταν για τη στήριξη περίπου 225.000 ανθρώπων που ζουν κοντά στην πρώτη γραμμή και σε δυσπρόσιτες περιοχές, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Άλλη αποθήκη που χρησιμοποιείται από τον ΠΟΥ κοντά στο Κίεβο υπέστη ζημιές στη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιθέσεων στην πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή τον Ιούλιο, δήλωσε ο Λιντμάιερ.

«Οι επιθέσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που επηρεάζει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα. Το 2026, τουλάχιστον 20 επιθέσεις επηρέασαν αποθήκες με ανθρωπιστικές προμήθειες, ανάμεσά τους 15 επιθέσεις σε αποθήκες με ιατρικού τύπου ανθρωπιστικές προμήθειες», δήλωσε ο Λιντμάιερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μετά τα τελευταία γεγονότα έχουν ήδη καθοριστεί εναλλακτικές λύσεις αποθήκευσης.