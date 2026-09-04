Άντρας έζησε 9 μήνες με νεφρό από χοίρο μέχρι να βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα

Ένας άνδρας στις ΗΠΑ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού από χοίρο, η οποία του επέτρεψε να μείνει χωρίς αιμοκάθαρση για 9 μήνες.

Οι γιατροί του αναφέρουν ότι το ζωικό όργανο ήταν μία προσωρινή «γέφυρα», εν όσω ο ασθενής περίμενε μόσχευμα από ανθρώπινο δότη.

Το μοναδικό στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά γεγονός είχε γίνει ευρέως γνωστό τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο τώρα οι γιατροί δημοσίευσαν τις λεπτομέρειες στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Ο Tim Andrews ήταν 66 ετών στις 25 Ιανουαρίου 2025, όταν υποβλήθηκε στη μεταμόσχευση νεφρού από χοίρο. Έπασχε από τη δεκαετία του 1990 από σακχαρώδη διαβήτη και βρισκόταν στο τελικό στάδιο της νεφρικής νόσου τα προηγούμενα 3 χρόνια. Ζούσε με αιμοκάθαρση, που γινόταν τρεις φορές την εβδομάδα, επί έξι ώρες κάθε φορά.

Το ζωικό όργανο που του μεταμοσχεύθηκε ήταν γενετικά τροποποιημένο, ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης από τον οργανισμό του.

Το νεφρό άρχισε να λειτουργεί αμέσως μετά την τοποθέτησή του. Την 14η ημέρα υπήρξαν κάποιες ενδείξεις απόρριψης, που όμως αντιμετωπίστηκαν με την κατάλληλη θεραπεία.

Το μόσχευμα άντεξε 271 ημέρες. Αφαιρέθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025 διότι είχε αρχίσει να φθίνει η λειτουργία του. Στη συνέχεια, ο κ. Andrews επέστρεψε προσωρινά στην αιμοκάθαρση. Ωστόσο 82 ημέρες μετά την αφαίρεση, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού από πτωματικό δότη.

Ο νέος του νεφρός άρχισε αμέσως να λειτουργεί και οκτώ μήνες αργότερα δεν έχει καμία ένδειξη απόρριψης ή προβλήματος.

Έλλειψη οργάνων

Ο κ. Andrews είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που έχει ζήσει τόσο καιρό χωρίς αιμοκάθαρση, χάρη σε ένα μόσχευμα από χοίρο, λένε οι γιατροί του.

«Η έλλειψη οργάνων για μεταμόσχευση αποτελεί την μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζουμε στον τομέα μας», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Leonardo Riella, αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

«Γνωρίζουμε ότι η μεταμόσχευση είναι καλύτερη θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο, οι οποίοι έχουν αναπτύξει νεφρική ανεπάρκεια. Δεν έχουμε όμως αρκετά ανθρώπινα όργανα για να τα μεταμοσχεύουμε εγκαίρως», πρόσθεσε

Οι ξενομεταμοσχεύσεις, δηλαδή η χρήση οργάνων ζώων σε ανθρώπους, «ελπίζεται ότι θα γεφυρώσει αυτό το χάσμα», συμπλήρωσε. «Αρχικά ως γέφυρα για να βγαίνουν οι ασθενείς από την αιμοκάθαρση όσο περιμένουν ένα ανθρώπινο μόσχευμα και στο απώτερο μέλλον, όταν επιβεβαιωθεί η μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικότητά τους, ως μόνιμη λύση», συνέχισε.

Πηγή: iatropedia.gr