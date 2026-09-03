Υπουργείο Δικαιοσύνης: Πλήρης επίτευξη των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης

Για την πλήρη επίτευξη, σε ποσοστό 100%, των οροσήμων αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» κάνει λόγο το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση και των τελευταίων τεσσάρων οροσήμων, το υπουργείο αναφέρει ότι εκπληρώθηκαν συνολικά 24 ορόσημα, εκ των οποίων 13 μεταρρυθμιστικά και 11 επενδυτικά, με το συνολικό προϋπολογισμό του χαρτοφυλακίου του να ανέρχεται σε 365,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δράσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, την αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικαστικών υπηρεσιών και την εκπαίδευση και κατάρτιση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει:

«Με την επίτευξη και των τελευταίων τεσσάρων (4) οροσήμων, τα οποία εντάσσονται στο 8ο και 9ο αίτημα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το Υπουργείο Δικαιοσύνης ολοκληρώνει με επιτυχία τις δεσμεύσεις του για το σύνολο των οροσήμων αρμοδιότητάς του. Συνολικά, εκπληρώθηκαν είκοσι τέσσερα (24) ορόσημα, εκ των οποίων δεκατρία(13) μεταρρυθμιστικά και έντεκα (11) επενδυτικά, με τον συνολικό προϋπολογισμό του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου να ανέρχεται σε 365,4εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης, συνδυάζοντας επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό, ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και θεσμικές μεταρρυθμίσεις με άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος.

Για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης υλοποιήθηκε ένα ευρύ πλέγμα οργανωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως ο Νέος Δικαστικός Χάρτης, η βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων, η Δικαστική Αστυνομία, η απλοποίηση των δικαστικών διαδικασιών, η επιτάχυνση επίλυσης εκκρεμών αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων αλλά και η αξιοποίηση δικαστικών στατιστικών δεδομένων. Προς την ίδια κατεύθυνση, οι δράσεις επιμόρφωσης στη διαμεσολάβηση συνεισφέρουν στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, επιταχύνοντας περαιτέρω την απονομή της δικαιοσύνης. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιήθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό 21,7 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των δικαστικών υποδομών χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης επενδύσεις συνολικού ύψους 116,2 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αγορά και κατασκευή ακινήτου για τη στέγαση των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά, την αναβάθμιση των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, καθώς και την αποκατάσταση και συντήρηση του Αρσακείου Μεγάρου, όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Εφετείο Αθηνών ενίσχυσαν τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα των δικαστικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ίδιας Δράσης εκδόθηκαν και οι ηλεκτρονικές ταυτότητες για το σύνολο των δικαστικών κτιρίων.

Κεντρικό πυλώνα των παρεμβάσεων του υπουργείου αποτέλεσε και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης, με επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 193,7 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αναβάθμιση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, Εθνικό Ποινικό Μητρώο, ΟΠΣ Ελεγκτικού Συνεδρίου, την αναβάθμιση της τήρησης των αρχείων των δικαστηρίων, αλλά και την ψηφιακή υποστήριξη των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος.

Παράλληλα έμφαση δόθηκε και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, με έργα συνολικού προϋπολογισμού 33,8 εκατ. €.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν θεσμικές παρεμβάσεις για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τις εξασφαλίσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων και την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίες ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η ολοκλήρωση των οροσήμων σηματοδοτεί την εκπλήρωση των σχετικών δεσμεύσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετατρέποντας έτσι το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε σύγχρονες υποδομές, αποτελεσματικότερες διαδικασίες για την απονομή της δικαιοσύνης, εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και επιτυγχάνοντας απορρόφηση των πόρων 100% ».