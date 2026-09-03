“Ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες”: Σχέδιο μαζικής εκκένωσης των κατοίκων της Γάζας παρουσίασε ισραηλινός υπουργός

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο για την εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας και την μετεγκατάσταση των σχεδόν δύο εκατομμυρίων κατοίκων της σε χώρες του εξωτερικού.

«Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες» είπε ο ακροδεξιός υπουργός, παρουσιάζοντας το αμφιλεγόμενο σχέδιο ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έθεσε ως στόχο την «εθελοντική μετανάστευση» 250.000 κατοίκων της Γάζας εντός ενός έτους, με απώτερο σκοπό ο αριθμός αυτός να ανέλθει σε 1,86 εκατομμύρια σε βάθος επταετίας.

«Είναι ρεαλιστικό», υποστήριξε ο κυβερνητικός εταίρος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας πως αρκετές χώρες είναι «έτοιμες» να δεχτούν τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιες.

Πρότεινε το Ισραήλ να χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα στις χώρες που θα συμφωνήσουν να δεχτούν μετανάστες από τη Γάζα.

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας εφόσον οι ΗΠΑ ανάψουν το «πράσινο φως», δήλωσε χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

Πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει να «καθαρίσει» τη Γάζα, ύστερα από τη μεταφορά των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, προτού υποχωρήσει λόγω της δημόσιας κατακραυγής που προκάλεσε η πρόταση αυτή.

Σύμφωνα με τον Κατς, ο Τραμπ «δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα του, απλώς την έχει παγώσει» μπροστά στις πιέσεις από αραβικές χώρες. «Αλλά το σχέδιο δεν έχει εγκαταλειφθεί, αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενων συζητήσεων, ακόμη και τώρα», υποστήριξε ο Ισραηλινός υπουργός. Χωρίς τεκμηρίωση, ο Κατς υποστήριξε επίσης ότι «το 80% (των κατοίκων της Γάζας) θέλει να φύγει», αλλά η Χαμάς «τους εμποδίζει».

Τον Φεβρουάριο, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, είχε προτείνει την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου ακόμη και για τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη.

Ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών αποτελεί έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ