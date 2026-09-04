Θαύμα στο Νεπάλ: Δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα – Δείτε βίντεο

Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες στο Νεπάλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στρατού της χώρας, ταξίαρχο Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishul 3A, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό και άλλων εργαζομένων.

Over 5,000 people are still missing after the devastating floods in Nepal, including scores of workers feared trapped inside hydropower tunnels. Here's the latest on the teams racing against time to find them. pic.twitter.com/xieuYjtXDv September 4, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων.

Πάνω από 2,5 δισ. δολάρια οι ζημιές από τις πλημμύρες

Σε τουλάχιστον 2,56 δισ. δολάρια εκτιμώνται οι ζημιές σε ακίνητα, κατοικίες και υποδομές στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αρχής διαχείρισης καταστροφών.

Παράλληλα, το κόστος της άμεσης αποκατάστασης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 52,6 εκατ. δολάρια, ή 7,95 δισ. νεπαλέζικες ρουπίες.

Τα κονδύλια αυτά θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση δρόμων, τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, καθώς και την παροχή πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας στις πληγείσες περιοχές.