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Συνελήφθη 38χρονη για την πυρκαγιά στη Σαρωνίδα

Αρχείο Intime
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Στη σύλληψη μιας 38χρονης προχώρησαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακιού Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ανατολικής Αττικής του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σαρωνίδα Αττικής, σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε περίπου στις 16:30 από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου δύο στρέμματα.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 763 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.277.352,72 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 331 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 294 (88,82%) είναι από αμέλεια και οι 37 (11,18%) από πρόθεση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Σαρωνίδα

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