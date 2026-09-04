Μάρκο Νίκολιτς Δύσκολος αντίπαλος ο Άρης, να μην επαναληφθεί αυτό που έγινε με την Κηφισιά

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη (05/09, 21:00) για την 3η αγωνιστική της Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του τόνισε ότι η ομάδα του δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη που έκανε κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε πολύ δύσκολο το ματς με τον Άρη και θεωρεί ότι για να επιστρέψει στις νίκες η ΑΕΚ θα πρέπει να μπει δυνατά από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Για το παιχνίδι με τον Άρη: «Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όλοι όσοι παρακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι όταν ο Άρης ξεκινά στο πρωτάθλημα, όπως έχει ξεκινήσει τώρα, τότε μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος. Κατ’ αρχάς, έχουν πραγματική ποιότητα στην ομάδα τους, παίκτες που έχουν παίξει στο υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου, έμπειροι. Είναι σε καλή φόρμα, σε καλή στιγμή, οπότε όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για εμάς. Αύριο η εμφάνισή μας θα πρέπει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα.

Αυτό για το οποίο είμαι χαρούμενος, είναι η εμφάνιση του Κυπέλλου πριν δύο ημέρες. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, η συμπεριφορά των παικτών, ο τρόπος που αντιμετώπισαν το ματς ήταν πολύ επαγγελματικός, ήταν πολύ σοβαρός και μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ακόμη κι αν μιλάμε για το Κύπελλο και αντίπαλο δεύτερης κατηγορίας, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ματς. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους παίκτες γι’ αυτό το παιχνίδι.

Και αυτό είναι ένα παράδειγμα, λοιπόν, για το πώς θα πρέπει να προσεγγίζουμε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ελλάδα, σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Συμπεριλαμβάνοντας, φυσικά, σε αυτό το ντέρμπι απέναντι στον Άρη αύριο.

Για το τι δεν θα πρέπει να επαναλάβει η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη, σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά: «Το επίπεδο της ενέργειας ήταν χαμηλό. Κάτι που, κατά κάποιο τρόπο το περιμέναμε, γιατί αυτό το ματς ήρθε τρεις ημέρες μετά τα play offs του Champions League. Οι αποφάσεις, η συγκέντρωση, όλα αυτά τα πράγματα, επίσης χάναμε δεύτερες μπάλες μονομαχίες. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται να μας συμβεί ξανά».

Για την εβδομάδα που έρχεται με τα ματς απέναντι σε Άρη, ΛΑΣΚ και Αστέρας Τρίπολης: «Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η εβδομάδα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε το παιχνίδι Κυπέλλου, ταξιδέψαμε το πρωί κι επιστρέψαμε το ίδιο βράδυ. Αύριο έχουμε παιχνίδι και το ματς με τη ΛΑΣΚ θα είναι το τρίτο μέσα σε έξι μέρες, λιγότερο κι από εβδομάδα. Και τα παιχνίδια συνεχίζονται κάπως έτσι από εδώ και στο εξής.

Όλη τη χρονιά θα παίζουμε έτσι, δεν θα υπάρχει ούτε μία απλή εβδομάδα με ένα ματς. Είναι γεμάτες οι εβδομάδες μας μέχρι τον Φεβρουάριο, αν εξαιρέσουμε τα διαλείμματα της FIFA. Όμως, υπενθυμίζω ότι ούτε σε αυτά θα υπάρχει χρόνος να ξεκουραστούν οι παίκτες μας γιατί έχουμε περισσότερους διεθνείς σε σχέση με πέρυσι.

Πρακτικά, όλοι οι παίκτες θα φύγουν, γιατί σχεδόν όλοι όσοι έχουν έρθει είναι διεθνείς και κάποιοι που αποχώρησαν δεν ήταν. Αυτό θα είναι ένα θέμα για εμάς σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, το να βρίσκουμε δηλαδή έτοιμα, φρέσκα πόδια, φρέσκα μυαλά.

Παίκτες που θα είναι έτοιμοι να παίξουν όπως πρέπει. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα γκρουπ ίσως 16, 17, 18, 19, όσο το δυνατόν περισσότερων παικτών, περίπου όπως πέρυσι, όπου σε κάποιες στιγμές της σεζόν οι θεωρητικά αναπληρωματικοί ήταν έτοιμοι να μπουν και να αναλάβουν την ευθύνη, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις».