Χρίστος Δήμας: Η Ελλάδα στρατηγικός κόμβος στα νέα ευρωπαϊκά δίκτυα συνδεσιμότητας

Στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στα νέα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών, logistics και συνδεσιμότητας αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την παρέμβασή του στο 6ο Economist Thessaloniki Metropolitan Summit, με κεντρικό θέμα «Leading up to 2030: connectivity and growth for south-east Europe», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμμετέχοντας σε συζήτηση με αντικείμενο τις στρατηγικές υποδομές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και τις δυνατότητες που διαμορφώνονται μέσα από τον νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό κύκλο, υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται διεθνώς διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο οι υποδομές, η ενέργεια, οι μεταφορές και η ασφάλεια αποτελούν αλληλένδετους κρίκους.

Αναφερόμενος στη θέση της χώρας στους μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, σημείωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και στον διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, μέσω των οποίων οι ελληνικοί λιμένες και τα σιδηροδρομικά δίκτυα συνδέονται με τις αγορές της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο κ. Δήμας τόνισε πως οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν μια ιστορική ευκαιρία για τη βόρεια Ελλάδα, επισημαίνοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, όπου γίνονται έργα, τα οποία ενισχύουν τη διασύνδεση των λιμένων με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο.

Όπως εξήγησε:

· Η Θεσσαλονίκη αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας και μια από τις σημαντικότερες πύλες εμπορίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων προς τα βόρεια σύνορα και προς τον άξονα Αθήνας – Πειραιάς, ενισχύεται η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως βασικός κόμβος logistics για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

· Η Καβάλα εξελίσσεται σε έναν σημαντικό περιφερειακό κόμβο εμπορίου. Κατασκευάζονται η νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες, καθώς και η νέα συνδετήρια γραμμή που θα συνδέει τη στάση Νέας Καρβάλης με τον Εμπορευματικό Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος».

· Η Αλεξανδρούπολη αποκτά έναν ρόλο που υπερβαίνει τα εθνικά όρια. Με την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο και τη διασύνδεσή της με τη Βουλγαρία και το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, δημιουργείται ένας νέος, ταχύς και αξιόπιστος διάδρομος μεταφορών που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Ευρώπη.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε συνοπτικά τις κατευθύνσεις του εθνικού προγράμματος υποδομών και συγκεκριμένα τα μεγάλα οδικά έργα, τον εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιών, καθώς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις στα πεδία αρμοδιότητας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Δήμας τόνισε: «Ως ελληνική κυβέρνηση επενδύουμε συστηματικά σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών που συνδέει λιμάνια, σιδηροδρόμους, οδικούς άξονες, αεροδρόμια, logistics centers, ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα. Όχι πλέον με τη λογική των αποσπασματικών έργων, αλλά με τη λογική ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δικτύων που ενισχύουν τη συνοχή, την κινητικότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ