Μανώλης Κωστίδης: Ζούμε τα καλύτερα χρόνια των τελευταίων δεκαετιών σαν ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε σήμερα το απόγευμα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μίλησε για τη ζωή του στην Πόλη και τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με την Κωνσταντινούπολη, αναφέρθηκε στην ελληνική ομογένεια και τη σημερινή της παρουσία, ενώ σχολίασε την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Παράλληλα, μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες από τη μακρά δημοσιογραφική διαδρομή του στην Τουρκία.

«Οι γονείς μου αποφάσισαν να μείνουν στην Κωνσταντινούπολη για βιοποριστικούς λόγους. Ο πατέρας μου είχε τη δική του δουλειά, ήταν έμπορος και υπήρχε η αγάπη για την Πόλη. Δηλαδή εδώ ήταν κάτι, άγνωστο. Δηλαδή εκεί ζεις, έχεις τους γνωστούς σου. Ο έμπορος έχει τους πελάτες που τον ξέρουν όλοι. Και όπως πολλοί Ρωμιοί έμειναν για αυτό το λόγο, αλλά και η αγάπη για την Πόλη τους κράτησε.

Για μας, η μητέρα μου πια είναι εδώ, για εμάς ήρθαν. Αν υπήρχε επιλογή της μητέρας μου ας πούμε… και σήμερα θα σας πω την αλήθεια, η σύζυγός μου ήταν στο Παρίσι που σας είπα. Αν υπήρχε δυνατότητα, στην Πόλη θα ζούσαμε. Δηλαδή εννοώ κι όλη οικογένεια και εγώ ζω εκεί και επαγγελματικά.

Όλοι οι Κωνσταντινουπολίτες που είναι εδώ, άμα τους μιλήσεις και ελάτε στο Παλαιό Φάληρο μια μέρα να πιούμε και καφέ μαζί εκεί στην πλατεία. Άμα τους μιλήσεις, ρωτάνε όταν με βλέπουν και τότε, πως είναι η Πόλη;», ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Κωστίδης.

«Νομίζω τώρα είμαστε πιο λίγοι. Είμαστε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι. Πάντα υπάρχει μια γκρίνια, αλλά ενωμένοι είμαστε. Κοίταξε, πάντα υπάρχει τα μικροπράγματα, αλλά σε γενικό πλαίσιο είμαστε ενωμένοι. Μας δίνει και το παράδειγμα κι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Γιατί όταν έχεις έναν ηγέτη, θρησκευτικό ηγέτη και ηγέτη του έθνους εγώ θα τον έλεγα που τρέχει απ’ όλους περισσότερο και εσύ προσπαθείς να τον προλάβεις.

Είμαστε ενωμένοι. Υπάρχει μια καθημερινότητα ωραία. Υπάρχουν ακόμη οι γειτονιές. Υπάρχουν 100-200 άτομα εκεί, είναι φιλικά για τους Έλληνες που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που θυμάμαι πάντα είναι όταν τη δεκαετία του ’80 επιστρέφαμε από την εκκλησία και η μητέρα μου κάθε φορά έλεγε στον πατέρα μου για πίεση: “Νίκο αυτή την βδομάδα θα φύγουν 30 οικογένειες”. Μετά το κυπριακό έφευγαν… Τα τελευταία 10 με 20 χρόνια με Ερντογάν -όσο και αν μπορεί να ακούγεται παράδοξο στην ελληνική τηλεόραση, εγώ το λέω. Σαν ομογένεια ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια των τελευταίων δεκαετιών.

Γιατί υπάρχει μία διαφορετική αντιμετώπιση, δηλαδή υπάρχει στήριξη θα έλεγα. Κοίταξε, επέστρεψαν πολλές ακίνητες περιουσίες, άνοιξαν τα σχολεία. Aλλά είμαστε πολύ λίγοι πια. Δηλαδή είμαστε πολύ μικρή κοινότητα, είμαστε είδος προς εξαφάνιση πια. Пροσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε και τα σχολεία μας ανοιχτά…» ανέφερε μεταξύ άλλων ο καταξιωμένος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ.