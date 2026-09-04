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Στο Πανθεσσαλικό το Ελλάδα-Σερβία για το Nations League

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Επιστροφή στο Πανθεσσαλικό για την Εθνική ποδοσφαίρου των ανδρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η αναμέτρηση της γαλανόλευκης με την Σερβία των Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς για το Nations League θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Βόλου.

Το Ελλάδα – Σερβία έχει οριστεί να γίνει στις 16 Νοεμβρίου του 2026 (21:45) και αφορά την 6η και τελευταία αγωνιστική για το 2ο όμιλο της League A του Nations League.

Υπενθυμίζεται ότι η Τούμπα θα φιλοξενήσει τους αγώνες της Εθνικής ποδοσφαίρου με Ολλανδία (01/10) και Γερμανία (04/10).

Tο πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League:

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45

Εθνική Ελλάδος Πανθεσσαλικό στάδιο

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