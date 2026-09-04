Χριστίνα Μαραγκόζη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 12 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή

Ήταν ένας από τους πιο πολυσυζητημένους, παθιασμένους και καλλιτεχνικά γόνιμους έρωτες της ελληνικής showbiz. Ο Αντώνης Βαρδής και η Χριστίνα Μαραγκόζη δεν υπήρξαν απλώς ζευγάρι στη ζωή, αλλά και ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό δίδυμο που σφράγισε τη δεκαετία του ’80 και τις αρχές της δεκαετίας του ’90, χαρίζοντάς μας διαχρονικά τραγούδια.

Σήμερα, 12 χρόνια μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, η τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία σειρά από κοινές τους φωτογραφίες.

Εκεί τους βλέπουμε να ποζάρουν χαμογελαστοί ως θαμώνες κάποιου νυχτερινού κέντρου, ενώ σε άλλη οι δυο τους ερμηνεύουν μαζί στην πίστα. Μάλιστα, στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Χριστίνα Μαραγκόζη επέλεξε να βάλει απλώς πολλές τελείες, δείχνοντας με τον τρόπο της ότι δεν έχει λόγια από τη συγκίνηση που της προκαλεί η ανάμνησή του.

Η Χριστίνα Μαραγκόζη και ο Αντώνης Βαρδής γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μια σχέση ζωής, όπως έχει δηλώσει η ίδια η ερμηνεύτρια σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις της.

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης είδε στα μάτια και τη φωνή της Χριστίνας τη μούσα του. Μαζί μοιράστηκαν δέκα χρόνια κοινής πορείας, εκ των οποίων τα πέντε ήταν παντρεμένοι. Στο μεσοδιάστημα, η χημεία τους απέδωσε εμβληματικά ντουέτα όπως το «Δεν είχα δύναμη», το «Σ’ ακολουθώ» και το διαχρονικό «Θα προχωράμε μαζί», που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα.

Όπως συμβαίνει συχνά με τα έντονα ειδύλλια, η σχέση τους πέρασε από σαράντα κύματα. Ο χωρισμός τους ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και απασχόλησε έντονα τα media της εποχής, αφήνοντας πίσω του μια γλυκόπικρη γεύση και κάποιες αποστάσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έσβησαν ποτέ την κοινή τους ιστορία.

Ακόμα και χρόνια μετά τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή, η Χριστίνα Μαραγκόζη δεν παραλείπει να τιμά τη μνήμη του. Μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις της στα social media, υπενθυμίζει πως οι αναμνήσεις μπορεί να ξεθωριάζουν, αλλά ο σεβασμός και τα βαθιά συναισθήματα για τον άνθρωπο που της άλλαξε τη ζωή παραμένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.