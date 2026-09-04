Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν είχε να αποδείξει τίποτα, όμως κάθε μέρα δούλευε σαν να είχε να αποδείξει τα πάντα

Στον Γιώργο Παπαδάκη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη δημοσιογραφία αναφέρθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου, τονίζοντας ότι, παρότι είχε καταξιωθεί, συνέχιζε να εργάζεται καθημερινά με την ίδια διάθεση να αποδεικνύει την αξία του.

Η δημοσιογράφος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μίλησε μεταξύ άλλων για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και για τη διετή συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 και τη συνύπαρξή της με τον Γιώργο Παπαδάκη στην εκπομπή «Καλημέρα, Ελλάδα».

Αναφερόμενη στο στοιχείο της προσωπικότητας και της επαγγελματικής στάσης του εκλιπόντος δημοσιογράφου και παρουσιαστή που έχει ξεχωρίσει, η δημοσιογράφος στάθηκε στην εργατικότητά του: «Έχω κρατήσει την εργατικότητά του. Σε όλη μου τη διαδρομή δεν έχω δει άνθρωπο να εργάζεται περισσότερο. Ήταν ένας δημοσιογράφος που δεν είχε να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, όμως κάθε μέρα δούλευε σαν να είχε να αποδείξει σε όλους τα πάντα».

Σε ερώτηση για το εάν έχει μετανιώσει για τη συγκεκριμένη συνεργασία, απάντησε: «Το αντίθετο. Στα πρώτα μου χρόνια στη δημοσιογραφία, μια συνάδελφος μου είχε πει ότι σε κάθε δουλειά δουλεύουμε για την επόμενη. Ήταν πολύ μεγάλη απόφαση η μεταγραφή μου στον ΑΝΤ1, μετά από 15 χρόνια στον ΣΚΑΪ. Τότε βέβαια, διαπίστωσα ότι όλα είναι στο μυαλό μας. Η προσαρμογή έρχεται. Όταν έχεις κάνει μια συνειδητή επιλογή, θα την υπερασπιστείς, θα τη στηρίξεις και θα προσπαθήσεις να είσαι όσο καλύτερος μπορείς. Ήμουν σε μια ηλικία που ήξερα πού πατάω και αποφάσισα να κάνω το βήμα. Στην αρχή αναρωτιόμουν: “Το ’χω; Θα το κάνω;”. Αλλά μέσα μου ήξερα ότι θα τα καταφέρω. Ευτυχώς πήγαν καλά και τα δύο χρόνια στον ΑΝΤ1 και με έφεραν στο “Live You”».

Η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε την πορεία των γεγονότων από τη στιγμή που ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αναφέρει δημόσια, τον Σεπτέμβριο του 2022, ότι εκείνη θα ήταν η διάδοχός του στο «Καλημέρα, Ελλάδα», μέχρι την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 το καλοκαίρι του 2024.

Όπως είπε: «Αυτή η συζήτηση, ειδικά μετά την απώλεια του Γιώργου, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Ήμουν δύο χρόνια δίπλα του στο “Καλημέρα Ελλάδα” και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το βιογραφικό μου. Ήταν φοβερά στενάχωρο ότι έφυγε από την εκπομπή, ήμασταν εκεί στην αποχώρησή του, και λίγους μήνες μετά έφυγε από τη ζωή. Όλα τα υπόλοιπα μου φαίνονται πάρα πολύ μικρά».