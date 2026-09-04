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Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους 10 νέα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ – Δείτε φωτογραφίες

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Δέκα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, κυκλοφορεί από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η Ένωση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε., ενισχύοντας με υπερσύγχρονα, μηδενικών εκπομπών ρύπων λεωφορεία, τις περιαστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Η Ένωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερρών, με την κυκλοφορία των πρώτων δέκα ηλεκτρικών λεωφορείων , προχωράει σταδιακά σε ανανέωση του στόλου των 235 λεωφορείων που κυκλοφορεί για την εκτέλεση του επιβατικού μεταφορικού έργου σε 43 περιαστικές και τοπικές γραμμές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας το 50% του συγκοινωνιακού έργου στο νομό, με περισσότερα από 22.000.000 οχηματοχιλιόμετρα το χρόνο.

Τα δέκα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, Yutong U12, που τέθηκαν από σήμερα σε κυκλοφορία δρομολογούνται στη γραμμή ‘45’΄ΚΤΕΛ Μακεδονία- ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και στη γραμμή ‘56’ Ν.Σ.Σταθμός – Ωραιόκαστρο.

Τα νέα ηλεκτροκίνητα οικολογικά λεωφορεία, μήκους 12 μέτρων, είναι χωρητικότητας 74 επιβατών, 31 καθημένων και 43 ορθίων. Τα Yutong U12, τριών θυρών, προσφέρουν πλήρη προσβασιμότητα όπως και ράμπα, για την άνοδο και κάθοδο αμαξιδίων στη μεσαία θύρα, ενώ διαθέτουν ιδιαίτερο τοποθέτησης αποσκευών, προσφέροντας άνετες και ασφαλείς μεταφορές.

Σημειώνεται ότι τα λεωφορεία, είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης και ψύξης, σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης, ενώ ο εσωτερικός φωτισμός αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το φυσικό φως. Στις πρόνοιες που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία συμπεριλαμβάνονται και οι ενσωματωμένες συσκευές αλκοτέστ, από τις οποίες ελέγχεται ο οδηγός, πριν ξεκινήσει το όχημα.

Με την προμήθεια και δρομολόγηση των πρώτων δέκα ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, η Ένωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και της ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε., συνεχίζει , για όγδοη χρονιά, να ενισχύει τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που παρέχει στο επιβατικό κοινό.

Θεσσαλονίκη ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

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