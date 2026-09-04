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Στικούδη σε Βούλγαρη: Έχεις δώσει τους προσωπικούς σου αγώνες, είσαι πολύ δυνατή

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THESTIVAL TEAM

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Την Κατερίνα Στικούδη υποδέχτηκαν στο πλατό του “Κοινωνία ώρα Mega” ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, το πρωί της Παρασκευής.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια εμφανίστηκε με πολύ θετική διάθεση και θέλησε να πει δυο λόγια από καρδιάς στην Ανθή Βούλγαρη.

«Σ’ αγαπάω πάρα πολύ! Σε ξέρω πολλά χρόνια, χαίρομαι για ό,τι έχεις καταφέρει γιατί δε σου χαρίστηκε τίποτα, έχεις δώσει τους προσωπικούς σου αγώνες και σαν μανούλα είσαι καταπληκτική και μπράβο σου! Έπρεπε να τα πω αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη.

Στο τέλος της κουβέντας επανήλθε και είπε στην Ανθή Βούλγαρη: «Σε αγαπάω πάρα πολύ, το λέω με αγάπη. Είσαι πολύ δυνατή, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εγώ λέω σε όλες τις γυναίκες ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε».

Ανθή Βούλγαρη Κατερίνα Στικούδη

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