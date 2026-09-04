Κουφονικολάκου: Η πατριωτική εισφορά είναι εξτρά, αφορά το 1% του πληθυσμού

Διευκρινίσεις για τη λεγόμενη «πατριωτική εισφορά», που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, έδωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Καταρχάς, να διευκρινιστεί ότι η πατριωτική εισφορά δεν έχει συνυπολογιστεί στον δημοσιονομικό χώρο που αξιοποιούμε και θα επιστρατευτεί για την υλοποίηση του προγράμματος. Είναι έξτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κουφονικολάκου συνέδεσε την εισφορά με την ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου στη χώρα, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί ένα ενιαίο μητρώο καταγραφής της περιουσίας. «Για λόγους δημοσιονομικής σοβαρότητας και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα στη χώρα μας περιουσιολόγιο – γεγονός ιδιαίτερα δυσάρεστο, όλα τα σύγχρονα κράτη κάνουν τη δουλειά τους με το περιουσιολόγιο – είναι μια αφετηρία διαφάνειας και δικαιότερης φορολόγησης», είπε.

«Με αφετηρία, λοιπόν, αυτό το στοιχείο, βεβαίως δεν το έχουμε λάβει υπόψη ως δημοσιονομικό χώρο», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η πατριωτική εισφορά θα είναι μόνιμο μέτρο και θα αφορά το 1% του πλούτου, με φορολόγηση 1%. «Εμείς δεν έχουμε θέμα με την κερδοφορία. Η κερδοφορία είναι αναγκαία για τη χώρα. Αυτό που δεν θέλουμε είναι την καταχρηστικότητα, την απληστία», πρόσθεσε.

«Είναι ένα μέτρο ανταποδοτικότητας, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα», ανέφερε.

«Η συζήτηση σχετίζεται με το περιουσιολόγιο, όχι με τη φορολόγηση»

Η κ. Κουφονικολάκου επέμεινε ότι το βασικό ζήτημα στη συζήτηση για την «πατριωτική εισφορά» είναι η καταγραφή της περιουσίας μέσω του περιουσιολογίου και όχι ο ίδιος ο φορολογικός συντελεστής.

«Αυτή η συζήτηση σχετίζεται με το περιουσιολόγιο, όχι με τη φορολόγηση, όχι με το 1%. Το περιουσιολόγιο, δηλαδή το τι θα καταγράψει αυτό το ενιαίο μητρώο κινητής και ακίνητης περιουσίας», είπε. «Όταν λέμε κινητή, εννοούμε ομόλογα, μετοχές», διευκρίνισε.

«Πλούσιος σημαίνει πολύ υψηλά εισοδηματικά στρώματα, με γνώμονα αυτό το ποσοστό του 1%. Τα στοιχεία θα σας δοθούν από τον αρμόδιο τομεάρχη Οικονομικών στη συνέχεια. Κρατήστε το 1% του πληθυσμού. Είναι 1%. Δεν αφορά κανέναν παραπάνω και είναι το 1% των υψηλότερων εισοδημάτων», υπογράμμισε.