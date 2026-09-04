Σίσσυ Χρηστίδου: “Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό, anyway” – Η ανακοίνωση του Mega

Και επισήμως είναι έτοιμη για την επιστροφή της στο καθημερινό πρόγραμμα του Mega, η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram, το πρωί της Παρασκευής, φωτογραφικά στιγμιότυπα από την υπογραφή του συμβολαίου της με την BarkingWell Media, έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Κοκλώνη.

Το “Χαμογέλα και Πάλι” γίνεται πλέον καθημερινό και θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

«Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Anyway… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό Χαμογέλα και Πάλι στο Mega. All because of you guys… all because of you. New era for «Χαμογέλα και πάλι». Κάθε πρωί μαζί», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στη λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες.

Η ανακοίνωση από το Mega αναφέρει τα εξής:

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιραζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα απο την πολυχρονη σχεση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών – τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω απο την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής – το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νεα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.