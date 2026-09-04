Επτά καθαρές προτάσεις για την οικογένεια και τη Β’ Θεσσαλονίκης



Της Χριστίνας Α. Σωτηράκογλου*



Μεγάλωσα σε μία τρίτεκνη, μονογονεϊκή οικογένεια και γνωρίζω από πρώτο χέρι τί σημαίνει να σχεδιάζεται ένας οικογενειακός προϋπολογισμός με ακρίβεια και καθημερινές θυσίες. Αυτή η προσωπική εμπειρία δεν με κάνει απλώς προσεκτική απέναντι στους αριθμούς, αλλά μου υπενθυμίζει διαρκώς ότι πίσω από κάθε δημογραφική στατιστική υπάρχει μια κοπιώδης απόφαση ζωής.



Στη Β’ Θεσσαλονίκης, από τον Λαγκαδά και τη Χαλκηδόνα μέχρι την Επανομή, το Ωραιόκαστρο και τον κάμπο του Αξιού, η απόφαση αυτή δοκιμάζεται καθημερινά στην πράξη: στις αποστάσεις των καθημερινών μετακινήσεων, στο κόστος διαβίωσης, στις ευκαιρίες απασχόλησης και στην ανάγκη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.



Η απάντηση στην πρόκληση του δημογραφικού απαιτεί στοχευμένα, εφαρμόσιμα μέτρα που τιμούν το ρόλο της οικογένειας, διορθώνουν καθημερινές ανισότητες και στηρίζουν την περιφέρεια.



Για το λόγο αυτό, καταθέτω επτά ρεαλιστικές προτάσεις ουσίας:



1. Φορολογική δικαιοσύνη με κλιμακωτό αφορολόγητο ανά εξαρτώμενο τέκνο

Ουσιαστική ενίσχυση και αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ορίου για κάθε παιδί. Το οικογενειακό εισόδημα διοχετεύεται πρωτίστως στην ανατροφή, τη διατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών. Η φορολογική πολιτική οφείλει να αναγνωρίζει αυτή την πραγματικότητα με άμεση, μετρήσιμη ελάφρυνση στο εκκαθαριστικό σημείωμα.



2. Στοχευμένη αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας για τα οικογενειακά οχήματα

Στην περιφέρεια της Β’ Θεσσαλονίκης, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί είδος πολυτελείας αλλά απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης. Μια τριμελής ή πολυμελής οικογένεια υποχρεούται αντικειμενικά να διατηρεί όχημα μεγαλύτερου κυβισμού ή μεγέθους. Προτείνεται η θέσπιση ειδικής έκπτωσης ή απαλλαγής στα τέλη κυκλοφορίας για το κύριο οικογενειακό όχημα των τριτέκνων, αποκαθιστώντας μια χρόνια στρέβλωση.



3. Ισόβια διατήρηση της ιδιότητας της τρίτεκνης οικογένειας & διευκόλυνση μετεγγραφών

Θεσμική αναγνώριση της ισόβιας ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα χωρίς επιπλέον συνταξιοδοτικές επιβαρύνσεις του προϋπολογισμού, καθώς και διεύρυνση της δυνατότητας ακαδημαϊκών μετεγγραφών για τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών.



4. Κατά προτεραιότητα ένταξη στο επιτυχημένο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» & επέκταση στις περιαστικές περιοχές, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα χωριά και κωμοπόλεις όπου οι υποδομές βρεφονηπιακών σταθμών μπορεί να μην επαρκούν. Η κατ’ οίκον φροντίδα αποτελεί την πιο άμεση λύση για τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων.



5. Ισορροπία εργασίας και οικογένειας στην πρώιμη παιδική ηλικία

Θεσμοθέτηση ευέλικτου ή μειωμένου ωραρίου εργασίας (κατά 2 ώρες) για εργαζόμενους γονείς τριών παιδιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μέχρι τα παιδιά να συμπληρώσουν το 6ο έτος της ηλικίας τους. Η επένδυση στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι θεμέλιο για την ψυχική υγεία και τη συνοχή της οικογένειας.



6. Κίνητρα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για υποτροφίες και μετακινήσεις

Σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα μέσω φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν υποτροφίες εκπαίδευσης για παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών. Παράλληλα, εξασφάλιση μειωμένου κομίστρου (πάσο) στις συγκοινωνίες για όλους τους μαθητές και φοιτητές τρίτεκνων οικογενειών στη δυτική και ανατολική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.



7. Προσιτή στέγη και αναζωογόνηση των κοινοτήτων της Β’ Θεσσαλονίκης

Εστίαση των στεγαστικών προγραμμάτων στην ανακαίνιση υφιστάμενων κατοικιών σε οικισμούς της Β’ Θεσσαλονίκης, με ειδική μοριοδότηση για νέα ζευγάρια και οικογένειες με τρία παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ζωή στα χωριά μας, συγκρατούμε τον νεανικό πληθυσμό και προσφέρουμε ποιοτική στέγαση με χαμηλότερο κόστος.



Η πραγματική στήριξη της οικογένειας δεν εξαντλείται σε συνθήματα. Χτίζεται με συγκεκριμένα μέτρα, μέτρο και σεβασμό στις δυνατότητες της χώρας. Η μεγαλύτερη επιτυχία για τον τόπο μας θα είναι η στιγμή που ένα ζευγάρι θα επιλέγει να μείνει, να εργαστεί και να δημιουργήσει οικογένεια στη Β’ Θεσσαλονίκης, βλέποντας μπροστά του καθαρή προοπτική και ασφάλεια.



*Η Χριστίνα Α. Σωτηράκογλου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Αλυσίδα, Ειδική Δικαστική Γραφολόγος και πολιτικό στέλεχος στη Β’ Θεσσαλονίκης.



