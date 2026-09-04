Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 30χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Πέμπτης (3/9) στο κέντρο της πόλης.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο 30χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς τις προβλεπόμενες πινακίδες κυκλοφορίας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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